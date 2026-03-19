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Nino Sunseri
2026-03-19

Orcel apre: «Prezzo Commerzbank può salire»

Orcel apre: «Prezzo Commerzbank può salire»
Andrea Orcel (Ansa)
L’ad di Unicredit cerca di rompere lo stallo. La banca tedesca: premio «molto basso».

Una partita a scacchi con troppi giocatori e poche mosse decisive, quella che si gioca attorno all’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Commerzbank. Così, mentre il tavolo resta ingombro di pedine immobili, Andrea Orcel, amministratore delegato della banca milanese, annuncia che è arrivato il momento di dare una scossa. Disponibile anche ad alzare il prezzo. Unicredit offre poco più di 30 euro mentre le azioni del gruppo tedesco quotano più di 33 euro. In queste condizioni l’iniziativa è destinata al fallimento. Ma non è questo il punto. A Orcel preme soprattutto rimettere in moto la macchina.

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andrea orcel

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 marzo con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Il sassofonista, direttore artistico di Bergamo Jazz Festival, racconta con la voce e con il suo strumento la storia dei musicisti che hanno «segnato il passo» nella sua vita: dal padre, «Big T» Lovano, a Hank Jones fino a Miles Davis e John Coltrane.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
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Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo

Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo
Una veduta di una parte del giacimento di gas di South Pars ad Assalooyeh, sulla costa iraniana del Golfo Persico (Getty Images)
  • Il regime si vendica e lancia la controffensiva. Due morti a Tel Aviv e diversi feriti. I pasdaran promettono attacchi contro i siti petroliferi vicini e colpiscono il maggior complesso di Gnl del Qatar. Khamenei: «I criminali pagheranno per il sangue di Larijani».
  • Lo Stato ebraico neutralizza Khatib, titolare dei servizi segreti, e con gli States colpisce il maxi giacimento di South Pars. Critiche Abu Dhabi, Mascate e Doha: «Irresponsabili». Ucciso in Libano un comandante sciita.
  • Per il dialogo serve la rivolta interna. Decapitare la leadership persiana produce risultati militari, ma non politici. Senza ribellione popolare e col «moderato» Pezeshkian ai margini, il potere resterà ai falchi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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guerra iran

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

Il Noma ha cambiato il nostro modo di guardare la natura, ma oggi è lo stesso Redzepi a cambiare sguardo su se stesso. Nel cuore della tempesta, tra critiche sul sistema del fine dining e la ricerca di un nuovo equilibrio, lo chef più premiato al mondo dice basta.

gemma gaetani food talk podcast
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