Maddalena Loy
2025-09-13

La trans gongola: «È karma». Saviano invita a farsi furbi: «Gioire è un favore a Trump»

Roberto Saviano (Ansa)
I media continuano a grondare odio. Michele Serra: «Le vittime non sono tutte uguali». Nessuna pietà dal giornale dei vescovi. Fdi contesta Corrado Formigli: «In tv ha ignorato la vicenda».
omicidio charlie kirk

La destra d’Italia che si intesta Kirk provi adesso a imitarlo davvero

Murale commemorativo in memoria di Charlie Kirk (Ansa)
L’attivista è stato un esempio a livello culturale: non mollava sui temi etici, non aveva alcun timore, era preparatissimo, dialogava con tutti, non pativa alcuna sudditanza. Cose che qui a volte mancano.
omicidio charlie kirk

Kirk, Trump sconvolto: «Era come un figlio. L’assassino merita la pena di morte»

Donald Trump (Ansa)
Il presidente Usa confida a Fox News di non essere riuscito a guardare il video del delitto. Poi chiarisce: «È un episodio isolato». Il governatore dello Utah, Cox: «Siamo a un punto di svolta della storia».
omicidio charlie kirk

Kirk ammazzato a colpi di «Bella ciao»

Charlie Kirk (Getty Images). Nel riquadro Tyler Robinson
Finita la caccia al killer dell’attivista Usa: è un ragazzo di 22 anni, convinto dal padre a consegnarsi. Sui bossoli inutilizzati le scritte: «Fascista, prendi questo!» e il ritornello del canto.
charlie kirk

Mattarella rilancia Ventotene per puntellare quest’Europa: forza élite, basta democrazia

Sergio Mattarella (Ansa)
Facendo finta di ignorare le critiche della Meloni, Re Sergio elogia il «Manifesto» rosso di Spinelli. E lo propone nuovamente come base di un’Unione ai minimi storici.
mattarella unione europea
