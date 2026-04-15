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Redazione digitale
2026-04-15

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Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica»

Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica»
J. D. Vance (Ansa)
Il vicepresidente Usa: «Noi facciamo l’interesse nazionale, qualche contrasto con la Chiesa è inevitabile». Ma è un errore esigere che si esprima solo sull’etica personale: i cattolici americani stanno ancora con Trump.

«In alcuni casi, la cosa migliore per il Vaticano sarebbe quella di attenersi alle questioni morali, lasciando che il presidente degli Stati Uniti si occupi di decidere le politiche pubbliche americane». Alla fine, al cattolico JD Vance è toccato dire la sua sull’attacco di Donald Trump al Papa, accusato di essere «debole con i criminali» e «pessimo in politica estera».

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j. d. vance

Arrestato (di nuovo) uno dei capi della Banda della Magliana. Noi lo abbiamo incontrato

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Arrestato (di nuovo) uno dei capi della Banda della Magliana. Noi lo abbiamo incontrato
Raffaele Pernasetti fotografato nel suo ristorante a Roma

Raffaele Pernasetti, detto «Er Palletta», è stato arrestato per narcotraffico. Nelle scorse settimane lo avevamo rintracciato nel suo ristorante a Testaccio: a pranzo, in una saletta riservata, partecipava a una riunione con familiari e un parente arrivato con un trolley.

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arresto pernasetti
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E Trump fa le pratiche di divorzio: «Scioccato, la Meloni non mi aiuta»

E Trump fa le pratiche di divorzio: «Scioccato, la Meloni non mi aiuta»
Donald Trump (Ansa)
Sfogo del tycoon dopo le critiche su Leone: «È molto diversa da quello che pensavo, dice che non vuole essere coinvolta nella guerra». E insiste sul Papa: «Non dovrebbe parlare, non ha idea di quello che succede in Iran».

Donald Trump è andato all’attacco di Giorgia Meloni. «A voi italiani piace il fatto che il vostro presidente del Consiglio non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», ha affermato al Corriere della Sera.

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donald trump
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Meloni: «Con Trump non c’è sudditanza, ho già parlato chiaro». E sferza Ue e Israele

Meloni: «Con Trump non c’è sudditanza, ho già parlato chiaro». E sferza Ue e Israele
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier interrompe gli accordi sulla difesa con Gerusalemme e incalza Ursula: «Via il Patto di stabilità prima che sia tardi».

Giorgia Meloni, all’indomani delle parole severe contro Trump circa l’intervento di quest’ultimo contro il Papa, conferma la linea e non cambia idea. «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili» ha spiegato arrivando al Vinitaly a Verona.

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giorgia meloni
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