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Mario Giordano
2026-04-17

Non abbiate paura di dirlo: «Remigrazione!»

Non abbiate paura di dirlo: «Remigrazione!»
iStock
Religiosi musulmani che predicano i matrimoni a 9 anni, africani fuori di testa che assediano interi quartieri, giovani magrebini che spacciano e delinquono persino davanti ai preti: è questo che dovrebbe spaventarci, non la parola che indica la soluzione.

Dite remigrazione, ditelo senza paura. Ditelo forte. Urlatelo in piazza. Re-mi-gra-zio-ne.
Non è una parola oscena, non è l’anticamera del razzismo, non nasconde nessun orrore. Anzi: è l’unica speranza per cancellare l’orrore che stiamo vivendo, l’orrore di una civiltà che sta morendo per colpa di un’accoglienza senza regole e senza freni. Re-mi-gra-zione: perché la parola fa così paura?

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remigrazione

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Conte è un personaggio ambiguo»

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Conte è un personaggio ambiguo»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Don Samuele sbotta: «Siamo ostaggi dei maranza violenti. Spacciano in chiesa»

Don Samuele sbotta: «Siamo ostaggi dei maranza violenti. Spacciano in chiesa»
A sinistra Don Samuele Costantini e l'arcivescovo Angelo (https://www.diocesi.ancona.it/)
  • Ad Ancona parroco scrive al sindaco e al prefetto: «Usano ampolle dell’acqua santa per drogarsi. Girano anche coltelli con lunghe lame».
  • A Sarzana, nello Spezzino, un extracomunitario fotografato mentre sta arrostendo un micio in un parco per bambini. Rischia 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa.

Lo speciale contiene due articoli

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don samuele costantini
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Lucano ora insegna il modello Riace

Lucano ora insegna il modello Riace
Mimmo Lucano (Ansa)
L’università Magna Graecia di Catanzaro invita l’ex sindaco. Fdi attacca: «Ignorata la sua condanna». Mentre il governatore toscano Eugenio Giani fa le barricate contro i Cpr.

Il modello Riace finisce persino all’università. Ieri infatti Mimmo Lucano, europarlamentare dem, è stato chiamato per tenere un seminario all’università Magna Graecia di Catanzaro sull’esperienza di integrazione che lui ha rappresentato nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dove è stato sindaco. Il titolo del seminario: «Modello di ospitalità di rifugiati e migranti del comune di Riace», e si è svolto davanti a una ventina di persone in un’aula del dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia.

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mimmo lucano

Spazio, Donazzan: «Space Meetings Veneto è la vetrina italiana per l'industria mondiale della difesa»

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Spazio, Donazzan: «Space Meetings Veneto è la vetrina italiana per l'industria mondiale della difesa»play icon

Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia in un'intervista al Parlamento Europeo a margine dell'evento di presentazione dello «Space meetings Veneto», che si terrà a Venezia dall'11 al 13 maggio.

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