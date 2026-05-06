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Giacomo Ferruti
2026-05-06

Addio a Beccalossi, tra i numeri 10 più amati dell’Inter

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Addio a Beccalossi, tra i numeri 10 più amati dell’Inter
Evaristo Beccalossi (Ansa)

È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, simbolo nerazzurro tra anni Settanta e Ottanta. Talento puro e uomo autentico, non il più vincente né il più celebrato, Brera lo soprannominò «Driblossi», mentre l'avvocato Prisco disse che «il pallone giocava con lui». Iconico l'episodio del doppio rigore sbagliato con lo Slovan Bratislava.

Bandiera dell’Inter e icona del calcio italiano fra gli anni Settanta e Ottanta. Nella notte tra martedì 5 maggio e mercoledì 6, Evaristo Beccalossi se n’è andato. Aveva 69 anni, e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni.

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morto evaristo beccalossi
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Ko il governo «imposto» dalla Ue in Romania

Ko il governo «imposto» dalla Ue in Romania
Il presidente della Romania Ilie Bolojan (Ansa)
Il premier Bolojan, che era andato al potere grazie all’annullamento delle elezioni vinte da un candidato ostile a Bruxelles, non ha più la maggioranza. Gli sono state fatali le politiche di austerità volute proprio dall’Unione. I socialisti brigano per evitare le urne.

Avevano tanto brigato per far vincere in Romania il «loro» candidato europeista e ostile a Putin, e ora i socialisti europei devono ricominciare daccapo: il liberale Ilie Bolojan è stato sfiduciato ieri dal Parlamento con una maggioranza assolutamente trasversale formata da forze di destra e dai socialisti democratici che pure erano nella maggioranza.

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romania
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Sull’IA faremo le cavie di Anthropic

Sull’IA faremo le cavie di Anthropic
(Getty Images)
L’Unione europea, mentre investe 20 miliardi per affrancarsi dalle tecnologie estere, ingaggia la big tech americana (nella lista nera di Trump) per testare la sicurezza delle banche.

Mentre tratta con Washington sui dazi e rivendica una sempre più urgente autonomia tecnologica, l’Unione europea apre un canale diretto con una delle aziende simbolo dell’Intelligenza artificiale americana (peraltro «nemica» di Donald Trump).

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intelligenza artificiale

6 maggio 1976, 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli

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6 maggio 1976, 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli
Operazioni di soccorso a Osoppo (Udine) la mattina del 7 maggio 1976 (Getty Images)

Una violenta scossa con epicentro in Carnia seminò morte e distruzione in meno di un minuto, con 990 morti e migliaia di feriti. La gestione dei soccorsi e la ricostruzione furono un esempio unico di efficienza e solidarietà tra civili, militari e istituzioni.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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terremoto friuli 1976
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L’Unione vuole obbligare gli aerei a volare senza scorte di carburante

L’Unione vuole obbligare gli aerei a volare senza scorte di carburante
(Ansa)
In arrivo linee guida per risparmiare cherosene, in barba a sicurezza e regole esistenti.

L’Europa vuole mettere becco anche dentro i serbatoi degli aeroplani. La portavoce della Commissione europea per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa ha dichiarato: «La Commissione europea ha una visione completa della quantità di carburante che hanno gli Stati membri».

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