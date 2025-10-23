Nino Sunseri
2025-10-23

Mini sconto alle banche: chiesti 10 miliardi

Antonio Patuelli e Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Il contributo per istituti di credito e assicurazioni rappresenta la maggior fonte di entrata. L’Irap aumenterà di due punti. Per spingere l’utilizzo delle riserve accantonate nel 2023, l’aliquota nel tempo salirà dal 27,5% per chi paga subito al 40%.
Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.

Spunta un ritocchino sugli affitti brevi. Lega e Fi: non basta

Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi

Nuove storie
