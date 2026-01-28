Fabio Dragoni Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota: cosa c’è davvero dietro play icon content.jwplatform.com

Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.