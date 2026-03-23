Redazione digitale Meloni: «Affluenza? La democrazia è una buona notizia» True play icon

«L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia». Così il premier Giorgia Meloni, all’uscita del seggio di Spinaceto, a Roma, dove si è recata questa mattina per il voto al referendum sulla giustizia, rispondendo a una domanda.