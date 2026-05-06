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 Matteo Carnieletto
and
 fabio amendolara
2026-05-06

Tivù Verità | Garlasco: audio choc di Sempio, Marco Poggi lo difende

Tivù Verità | Garlasco: audio choc di Sempio, Marco Poggi lo difende play icon

Secondo Il Tg 1 Andrea Sempio sarebbe stato intercettato in macchina mentre parlava da solo. Dopo aver visto i suoi video insieme a Stasi avrebbe telefonato a Chiara per farle delle avances, ma lei lo avrebbe duramente respinto. Marco Poggi, però, difende l'amico: mai visto con lui i video di Chiara

matteo carnieletto e fabio amendolara
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La remigrazione manda in tilt i democratici

La remigrazione manda in tilt i democratici
Ansa
Fiumi di retorica durante il 25 aprile, poi il Pd chiede di impedire la manifestazione in programma sabato a Bologna. E invita Fdi e Lega a unirsi alla lotta per vietare un presidio regolarmente autorizzato. Mentre la questura fa filtrare che la piazza cambierà.

Non molti giorni fa i sinceri democratici hanno sfilato in piazza per celebrare la libertà e la fine della dittatura. E adesso, puntualissimi, in nome della medesima libertà che cosa fanno? Chiedono censure, pretendono di cancellare una manifestazione pacifica e regolarmente autorizzata.

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remigrazione

Dimmi La Verità | L'avvocato Capozzo: «Tutti gli sviluppi del caso Garlasco»

Dimmi La Verità | L'avvocato Capozzo: «Tutti gli sviluppi del caso Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Mozambico, la guerra ai cristiani di Cabo Delgado

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Mozambico, la guerra ai cristiani di Cabo Delgado
Getty Images
Isis Mozambico devasta la missione di Meza: chiesa, casa dei religiosi e asilo dati alle fiamme, fedeli costretti a giurare al Califfato. Dal 2017 oltre 300 cattolici uccisi e 117 chiese distrutte, mentre i jihadisti mantengono il controllo dell’entroterra.
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mozambico

FrontPage | Tra guerra, AI e America divisa

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Escalation Iran-USA, mercati sotto pressione, IA al centro della politica e un’America spaccata tra elezioni, aborto e sfiducia.

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