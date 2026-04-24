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Flaminia Camilletti
2026-04-24

Meloni mette pressione a Bruxelles: «Scostamento di bilancio? Si può...»

Meloni mette pressione a Bruxelles: «Scostamento di bilancio? Si può...»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier: «I conti sono in ordine, pagherò i debiti di altri alle prossime elezioni».

È in Europa che il governo sta cercando risposte per la grave situazione economica ed energetica globale scatenata dalla guerra. Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, è stata chiara: «Sarebbe un errore se credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati “oltre”, come in passato; perché quando ci si muove troppo tardi, il prezzo che si paga è più alto».

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vincolo di bilancio
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Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko

Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko
Andrea Orcel (Ansa)
Con l’8,7% Orcel diventa terzo azionista del gruppo triestino, dopo Mps-Mediobanca e Delfin, e cresce al 32% di Commerz.

Le luci sul risiko bancario si riaccendono. In realtà non si sono mai spente. Erano rimaste soffuse come neon stanchi. Ieri sono tornate a brillare. A spingere l’interruttore è stato Unicredit che ha portato la partecipazione in Generali dal 6 all’8,72%. La versione ufficiale è rassicurante.

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unicredit
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L’Iran terrorizza il turismo globale

Crolla l’indice dei servizi del Vecchio continente (47,4 punti). E Confindustria alberghi lancia l’allarme sulla domanda in calo. Boom di voli cancellati: già 20.000 in Germania.

L’Europa dei servizi s’inceppa. L’indice pmi dei servizi dell’Eurozona di aprile si è attestato a 47,4 punti, come ha comunicato ieri S&P Global, segnando il livello più basso in oltre cinque anni. Una caduta brusca in un settore che fino a marzo reggeva (50,2). In Germania l’attività è diminuita per la prima volta in undici mesi, mentre in Francia la contrazione è la più marcata da febbraio 2025.

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Stretta Usa e brevetti in scadenza. Finita l’euforia Covid per Big Pharma

La domanda cresce ma il settore presenta difficoltà, tra la volontà di Trump di ridurre i costi della sanità e il termine delle protezioni legali (-61 miliardi entro il 2030). Per chi non ha innovato, il destino è segnato.

Il settore farmaceutico in Borsa vive un paradosso: la domanda di cure esplode per l’invecchiamento della popolazione, ma i margini evaporano sotto i colpi della politica. Il vero «virus» per le Big Pharma ha un nome preciso: pressione sui prezzi.

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I Trevallion parlano alla Camera: «Mai vista tanta crudeltà sui bimbi»

I Trevallion parlano alla Camera: «Mai vista tanta crudeltà sui bimbi»
Michela Vittoria Brambilla e i Trevallion (Ansa)
La Brambilla li invita e denuncia: «È violenza di Stato. Le autorità sistemino le cose».

Il primo a invitare in Parlamento Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta «famiglia nel bosco», era stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, poco meno di un mese fa.

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