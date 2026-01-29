{{ subpage.title }}

Marc Chagall in mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara

Marc Chagall in mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferraraplay icon
A Palazzo dei Diamanti di Ferrara (sino all’8 febbraio 2026) una mostra-evento dedicata a Marc Chagall, fra i più noti e amati artisti del Novecento. In un’alternanza di opere pittoriche, disegni, incisioni e sale immersive, esposti oltre 200 capolavori, alcuni dei quali presentati per la prima volta in Italia.

marc chagall
La scommessa sul valore del platino, il ruolo cruciale del rame per l’Ia

Oltre ai soliti beni rifugio corrono i metalli strategici. La spinta, qui, non è solo finanziaria ma anche materiale: transizione e intelligenza artificiale richiedono grandi input. Lo stesso vale per alluminio, litio e palladio.

Mentre oro e argento dominano le cronache con i record, sotto la superficie dei listini sta correndo un’onda altrettanto decisiva: i metalli industriali e «strategici». La spinta non è solo finanziaria: è materiale. Transizione energetica e intelligenza artificiale richiedono reti elettriche, data center, componenti e riciclo: quantità crescenti di rame, platino e affini.

metalli investimenti
I vescovi aprono ai transessuali

I vescovi aprono ai transessuali
(IStock)
Il documento finale del consiglio permanente della Cei chiede che nelle parrocchie sia presente una figura che possa aiutare le coppie omosex e chi ha fatto la transizione.

Don Camillo è sconsolato. Davanti a lui c’è don Francesco, detto don Chichì, il prete arrivato a rivoluzionare la parrocchia. Sono gli anni del Concilio Vaticano II e l’obiettivo è quello di «demistificare». Via il grande Crocifisso dell’altare maggiore, quindi. E via pure l’altare, al suo posto la «tavola calda». La Chiesa, però, a furia di novità, è sempre più vuota.

vescovi transessuali
Il Comitato per il No propina solo bugie. Leggendo la riforma lo si capisce subito

Il Comitato per il No propina solo bugie. Leggendo la riforma lo si capisce subito
(Ansa)
Confrontando gli articoli originali con le proposte di modifica si scopre la campagna di disinformazione messa in atto a sinistra.

I due più importanti privilegi della nostra esistenza sono vivere e poter scegliere. Una delle prossime scelte da fare è quella al referendum. Chi su esso ci mente, ci inibisce il secondo degli importanti privilegi detti. Permettetemi un suggerimento. Anziché farvi confondere dai logorroici dibattiti televisivi o dai commenti partigiani sulla carta stampata, leggete direttamente la riforma: è appena una pagina e mezza della Gazzetta ufficiale. Confrontate poi gli articoli originali e con quelli modificati. Infine, leggete le motivazioni del Comitato per il No: vi accorgerete da soli che sono menzognere, col che stanno inibendo la vostra libertà di scegliere, che si ha solo se vi vien detta la verità.

referendum no
Sconfitti tutti quelli che volevano votare il Csm con le vecchie regole

Sconfitti tutti quelli che volevano votare il Csm con le vecchie regole
Una seduta del Csm (Imagoeconomica)
Cade l’ipotesi di un rinvio che avrebbe favorito il rinnovo del Csm con le vecchie norme. Il posticipo era un tentativo per guadagnare tempo e salvare il correntismo delle toghe.

Sul binario Tar è in partenza il treno per la riforma delle giustizia, o meglio per il referendum. Permettetemi la battuta, non foss’altro per disintossicarmi dalla campagna per il No che giganteggia nelle principali stazioni ferroviarie dove megaschermi ci raccontano, con tesi spericolate, la versione di chi si oppone alla riforma della giustizia.

csm referendum
