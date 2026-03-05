True Natalia Ceccarelli Noi magistrati del Sì ci stiamo battendo per il nostro 25 aprile (iStock). Nel riquadro, Natalia Ceccarelli, giudice Corte d’appello di Napoli

Siamo diventati parte di una vera «primavera» e siamo amati dalla gente. Serve un futuro senza correnti e raccomandazioni.Quando Carmen Giuffrida mi ha chiamato, in una fredda mattina di gennaio, e mi ha proposto di aderire al manifesto di un manipolo di magistrati per il Sì, confesso, ho tentennato. Non per la giustezza dello schieramento - di cui non dubitavo, avendo avuto modo di osservare da vicino le allegre scorribande correntizie - bensì per il timore della lapidazione che, puntuale, si sarebbe abbattuta sul miniclub di kamikaze in gestazione.Anche alle pietre sono abituata, è vero, ma quelle le schivo (a volte le ricevo) nella ristretta cerchia dei masochisti ascoltatori di Radio Radicale. Ora si trattava di prendersi le pietre dalla folla - ove la propaganda ha salde diramazioni - e, sinceramente, non me la sentivo di lanciarmi nel fango fino al collo, avendo faticato a costruirmi una reputazione. Ma l’incoscienza, si sa, è l’ingrediente di tutte le rivoluzioni. Tra il cuore e la ragione, ha avuto la meglio l’emozione. Ci siamo presentati in 51. Altri si sono aggiunti dopo. Altri si aggiungeranno. Ho conosciuto eroici settantenni e compassate femministe (sarà un ossimoro? Chissà). Un po’ imbranati con lo strumento utilizzato (alcuni più degli altri, eh), ma carichi di una passione capace di alimentare tre generazioni. Abbiamo cominciato a divertirci combattendo e divertendo abbiamo continuato.L’affetto che avvertiamo intorno a noi crescente ci ispira e ci motiva. Siamo diventati parte di una primavera di cui nessuno dei protagonisti potrà mai dimenticarsi. Comunque vada il referendum, ne sarà valsa la pena. Personalmente ho ritrovato il gusto della colleganza. Sine spe ac metu. Mi piace, poi, l’idea che siamo percepiti più vicini alle persone. Lo sento. Lo so. Per chi ancora non ci conoscesse, provo a descrivere chi siamo, con il divertimento che segue. Grazie a tutti per l’affetto..Il referendum al tempo dei social In questa truculenta campagna referendaria - di scassinamenti costituzionali delle sette chiavi, di agognate sottoposizioni esecutive sadomaso, di demolizioni illegali della democrazia, fatte senza contratto di smaltimento - abbiamo scelto di parlare agli elettori con la leggerezza delle ali della libertà. Noi siamo i magistrati pop e votiamo Sì. Parliamo alle massaie e ai tassisti usando il linguaggio della gente. Conosciamo qualcuno in più dei 400 vocaboli del dottor Nicola Gratteri, e li decliniamo secondo Verità. Spezziamo la riforma come il pane e la distribuiamo a chi vuole capirla, rendendo semplice ciò che appare astruso e comprensibile ciò che appare oscuro.Noi siamo i magistrati pop e votiamo Sì. Non siamo attori, cantanti, scrittori e intellettuali. Siamo semplicemente magistrati, sebbene taluno si diletti (e pure bravo) con la chitarra, il canto e la corsa campestre. Ci trovate su tutti i social media, insieme a tutti gli avvocati di buona volontà. Ma ci sono pure commercialisti, meccanici e assistenti giudiziari. Tanta pazienza ci vuole per spazzar via le menzogne. E ce l’abbiamo. Banniamo iettatori, catastrofisti e oscurantisti. Danziamo nella notte intorno al fuoco della ragione. E siamo amati. Noi siamo i magistrati pop e votiamo Sì. Il dramma correntizio non ci piace, preferiamo la commedia all’italiana. Ridiamo molto e molto riflettiamo sulla giustizia e sulle sue disgrazie. Spesso facciamo le pulizie di casa. Apriamo tutte le finestre e sbattiamo i panni all’aria. Non temiamo i microbi della raccomandazione e i batteri dell’autopromozione. Noi siamo immuni. Odoriamo come il culo di un lattante dopo il bagnetto. Splendiamo come la stella del mattino nella prateria.Danzando ci prepariamo al 25 aprile della magistratura e ci divertiamo. Noi siamo i magistrati pop e votiamo Sì. Non siamo scesi dalla torre d’avorio a incontrar la gente. Semplicemente lì non siamo mai saliti. I piani alti erano tutti occupati. Neanche le briciole cadevano dall’alto. Ci siamo cibati di ghiande e frutti rossi. E abbiamo atteso, in mezzo alla povera gente. La torre ha traballato sotto i colpi della riforma. Abbiamo visto i nostri governanti cadere nel vortice dei non-argomenti, arrampicarsi sui muri dell’irragionevolezza. Noi siamo i magistrati pop e votiamo Sì.Abbiamo una divisa, il testo, e la indossiamo a ogni occasione di confronto. È una divisa semplice, uguale per tutti, essenziale. Cercano di lanciarci contro un’arma che chiamano contesto: ma son «polveri bagnate», perché siamo più forti nella storia e pure nella geografia. I nostri oppositori fuggono indignati, gridando «Vedrai… vedrai». Vedrai che cosa? Boh. Speriamo di vedere l’alba di un nuovo giorno per la magistratura e per i cittadini, senza correnti d’aria e raccomandazioni. Noi siamo i magistrati pop, votiamo Sì. E sapete dove trovarci.