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Flaminia Camilletti
2026-04-17

Lucano ora insegna il modello Riace

Lucano ora insegna il modello Riace
Mimmo Lucano (Ansa)
L’università Magna Graecia di Catanzaro invita l’ex sindaco. Fdi attacca: «Ignorata la sua condanna». Mentre il governatore toscano Eugenio Giani fa le barricate contro i Cpr.

Il modello Riace finisce persino all’università. Ieri infatti Mimmo Lucano, europarlamentare dem, è stato chiamato per tenere un seminario all’università Magna Graecia di Catanzaro sull’esperienza di integrazione che lui ha rappresentato nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dove è stato sindaco. Il titolo del seminario: «Modello di ospitalità di rifugiati e migranti del comune di Riace», e si è svolto davanti a una ventina di persone in un’aula del dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia.

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mimmo lucano

Spazio, Donazzan: «Space Meetings Veneto è la vetrina italiana per l'industria mondiale della difesa»

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Spazio, Donazzan: «Space Meetings Veneto è la vetrina italiana per l'industria mondiale della difesa»play icon

Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia in un'intervista al Parlamento Europeo a margine dell'evento di presentazione dello «Space meetings Veneto», che si terrà a Venezia dall'11 al 13 maggio.

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Domani la Lega alla sfida della piazza. «Torniamo padroni a casa nostra»

Domani la Lega alla sfida della piazza. «Torniamo padroni a casa nostra»
Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini partecipa al gazebo del partito in via Dante a Milano (Ansa)
Il Carroccio raduna il suo popolo al grido di «Senza paura» davanti al Duomo di Milano (ore 15). Nel mirino la miopia di Bruxelles davanti alla crisi e alla guerra, l’austerity autolesionista e l’immigrazione selvaggia.

«Con noi l’Europa è ferma ai sorrisini della Merkel e Sarkozy». La marcia d’avvicinamento alla manifestazione organizzata dalla Lega per domani (ore 15) in piazza del Duomo a Milano è concentrica, parte da più punti cardinali.

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Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a Napoli

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Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a Napoliplay icon

Caccia all’uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. I rapinatori, dopo aver scassinato e portato via diverse decine di cassette di sicurezza, si sono dileguati allontanandosi nelle fogne. Venticinque tra dipendenti e clienti sono stati tenuti in ostaggio dai banditi, che avevano il volto coperto da maschere che alcuni hanno ricondotto al volto di attori cinematografici.

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rapina napoli

Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «Il diavolo veste Trump»

Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «Il diavolo veste Trump»play icon

L'identità dell'Occidente si fonda su secoli di storia cristiana, oggi più che mai minata dal diavolo. Quando Trump utilizza l'Ia per raffigurarsi nei panni di Gesù Cristo, attacca papa Leone XIV o si circonda di santoni, pseudosacerdoti e predicatori nello Studio Ovale, quella non è parodia: è blasfemia. L'Europa farebbe bene a risvegliarsi quanto prima dall'ateismo dilagante.

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