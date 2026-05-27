True Nino Sunseri Lovaglio rilancia il risiko bancario. Tutte le strade conducono a Siena Luigi Lovaglio (Ansa)

L’ad Mps ostenta tranquillità verso il consiglio nazionale Uilca. E non molla Mediobanca.A un mese dal consiglio che lo ha confermato amministratore delegato dopo una battaglia assembleare tutt’altro che rituale, Luigi Lovaglio si presenta al consiglio nazionale della Uilca. Il messaggio è di destinato a lasciare il segno nel lessico del risiko bancario italiano. La cornice è Venezia. Sul tavolo ci sono governance, stabilità, relazioni industriali. Ma, soprattutto, c’è il futuro della banca senese, dentro una fase che somiglia sempre più a una partita a scacchi giocata su più tavoli.Lovaglio ostenta tranquillità. Nessuna tensione, nessuna ombra lunga sulle dimissioni di Fabrizio Palermo, che avevano alimentato il sospetto di crepe nella maggioranza del consiglio. Il clima è sotto controllo: «C’è concordia», ripete ai cronisti, intercettato mentre si dirige verso il motoscafo. Concordia che, secondo la sua lettura, non è solo esterna ma anche interna al cda. La traiettoria di crescita porta a Mediobanca. Lovaglio non solo non arretra, ma accelera sul percorso. Il Monte, dice in sostanza, non è spettatore del consolidamento bancario italiano. È uno dei protagonisti. Perché «tutte le strade portano a Siena».La frase, ribalta la prospettiva: non il Monte come oggetto di possibili acquisizioni o fusione, ma Siena come snodo inevitabile delle rotte future del sistema. In questa logica si inserisce anche l’ipotesi Mediobanca, che per il Monte rappresenta la leva per aggiungere al perimetro tradizionale della banca commerciale nuove fonti di reddito: corporate, private banking, gestione patrimoniale. Un mix che si affianca alla rete territoriale e ai flussi già consolidati. Oltre al contributo non secondario dei dividendi legati alla partecipazione in Generali, descritti dallo stesso Lovaglio come «il profitto di una banca media». Il racconto dell’ad torna, poi, alle radici del rilancio: la rete, i dipendenti, la macchina commerciale che nei momenti più difficili ha tenuto insieme l’istituto. Su questo punto si innesta anche il richiamo al clima sindacale, che il segretario generale Fulvio Furlan definisce solido, segnato da un dialogo costante e da una prospettiva di continuità che il piano industriale ha contribuito a rafforzare. Ma è nei numeri che si misura la dimensione del cambio di scala. Quando Lovaglio ricorda il suo arrivo nel febbraio 2022, il confronto diventa fotografia: una banca valutata dal mercato circa 300 milioni, appesantita da vincoli e incognite legali. Oggi proiettata verso una capitalizzazione di 26 miliardi. Una trasformazione che non viene presentata come un punto di arrivo, ma come una tappa intermedia. L’obiettivo implicito, ma neppure troppo nascosto, è un ulteriore salto di scala: fino a 50 miliardi, cifra che cambierebbe radicalmente il posizionamento del Monte nel sistema bancario italiano ed europeo. Una soglia che non avrebbe solo valore simbolico, ma effetti concreti: maggiore difesa da scalate ostili, più forza contrattuale nelle aggregazione, e una centralità più marcata nelle future geometrie del settore.Sullo sfondo resta il grande gioco del consolidamento bancario italiano. Con Unicredit impegnata su altri fronti europei, Bper concentrata sulle integrazioni con Banca Popolare di Sondrio e Banco Bpm nel perimetro delle possibili combinazioni, il sistema appare non ancora stabilizzato. In questo spazio aperto si inserisce la strategia del Monte, che non si limita a difendere la propria posizione ma prova a ridisegnarla. Il messaggio finale è quello di una traiettoria che da Siena prende forma e direzione. Una strada che, nella lettura di Lovaglio, non è ancora scritta fino in fondo. Ma ha già orientamento molto chiaro: nel risiko bancario, chi vuole capire dove si va a finire, deve prima guardare da dove si parte. E, almeno per ora, tutte le strade portano a Siena.