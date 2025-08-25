Francesco Borgonovo
2025-08-25

L’infermiera star può persino dare lezioni sui vaccini

Martina Benedetti @Instagram
A Martina Benedetti, influencer allineata, i media concedono ciò che negano a medici indipendenti.
influencer covid

Tajani punta ad al-Jolani per tutelare i cristiani in Siria

True
Antonio Tajani al Meeting di Rimini 2025 (Meeting Rimini)

È necessario «avere fiducia» nel presidente siriano al-Jolani, pur «sapendo bene di dover tenere aperti anche gli occhi». Così si è espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un convegno del Meeting di Rimini dedicato alla Siria e alla presenza dei cristiani nel Paese.

tajani al jolani

Cantiere pensioni: nella manovra verrà congelata l’età del ritiro

Claudio Durigon (Ansa)
Claudio Durigon annuncia le novità: «Senza interventi, nel 2027 salirà a 67 anni e tre mesi. Incentivi pro previdenza complementare».
manovra

Edicola Verità | la rassegna stampa del 25 agosto

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 25 agosto con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

K.I.S.S. | Regina di coraggio

Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.

sergio barlocchetti kiss podcast
Nuove storie
