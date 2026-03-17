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Stefano Piazza
and
Matteo Giusti
2026-03-17

Hezbollah colpisce i caschi blu dell’Onu. Detriti di un razzo sulla base italiana

Hezbollah colpisce i caschi blu dell’Onu. Detriti di un razzo sulla base italiana
Forze israeliane al confine con il Libano (Ansa)
  • Israele avanza in Libano per ampliare la sua zona cuscinetto Canada, Parigi, Berlino, Roma e Londra invocano negoziati.
  • La chiusura di Bab el-Mandeb interdirebbe il Mediterraneo a 8,8 milioni di barili al dì. Tajani blinda le missioni Ue: «Si possono rafforzare, non estendere al Golfo Persico».

Lo speciale contiene due articoli.

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«Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale. Aumenti tra il 18 e il 20%»

Il vicepresidente della Federazione delle industrie del settore Ettore Fortuna: «Entro un mese sbalzi di 4 centesimi a bottiglia. I fornitori dicono: “Così o non consegniamo”».
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prezzi acqua minerale
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Iran, Trump: «Un mio ordine e oleodotti distrutti»

Iran, Trump: «Un mio ordine e oleodotti distrutti»
Donald Trump (Ansa)
  • Il presidente Usa minaccia la teocrazia: «Finora ho risparmiato gli impianti petroliferi». Poi fa un bilancio: «Armi del nemico decimate». E sui presunti aiuti di Putin: «Difficile recriminare, noi lo abbiamo fatto con Kiev». Witkoff apre un canale con il ministro iraniano.
  • Silenzio di Mosca su Khamenei jr. Da giorni, voci lo danno in Russia per ricevere cure. Teheran: «Non vogliamo tregue».

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Forse le bombe svegliano Ursula: sostegni alle imprese e meno green

Forse le bombe svegliano Ursula: sostegni alle imprese e meno green
Ursula von der Leyen (Ansa)
La Commissione annuncia flessibilità sugli aiuti di Stato e una revisione della tassazione sul carbonio. Resta il no all’energia di Mosca. Il premier belga insiste: «In privato molti leader chiedono di riprendere i rapporti».

Ci volevano le bombe sull’Iran per svegliare Ursula von der Leyen. Il presidente della Commissione europea, ieri, da Bruxelles ha lanciato segnali di una svolta sulle politiche (suicide) della Ue relative all’energia. Dichiarazioni, quelle della Von der Leyen, contenute in una lettera inviata ai leader degli Stati membri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo: «I Paesi Ue», scrive la Von der Leyen, «possono concedere un’immediata riduzione del prezzo dell’elettricità alle industrie ad alta intensità energetica più colpite attraverso il quadro vigente in materia di aiuti di Stato.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 17 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 17 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 marzo con Flaminia Camilletti

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