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Giacomo Ferruti
2026-05-02

Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente

Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente
Nel riquadro in alto a destra, la copertina di «Fahrenheit 451» di Ray Bradbury

Il romanzo fantascientifico del celebre autore americano è oggi più attuale che mai. Ecco perché il suo mondo distopico assomiglia al nostro.

Guy Montag fa il pompiere. Ma nella società immaginata da Ray Bradbury nel 1953, i pompieri non spengono gli incendi: li appiccano. Il loro compito è dare fuoco alle case di chi nasconde libri, considerati illegali dallo Stato.

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Myanmar, la dittatura militare corteggiata da Pechino

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  • Dal 1988 la ex Birmania è in mano alle giunte militari, erosa da una guerra tribale endemica. Ma la Cina la considera punto cardine della Belt and Road Initiative per il porto di Kyaukpyu, strategico per i commerci nel Golfo del Bengala.
  • Tra il 1870 e il 1885 la Birmania fu meta di tecnici e militari italiani chiamati per infrastrutture e consulenza strategica. Fu tra i primi Paesi considerati per la colonizzazione italiana prima ancora dell'Africa. Alcuni ufficiali parteciparono alla resistenza contro l'offensiva finale britannica.

Lo speciale contiene due articoli.

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Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione

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Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione
Civita di Bagnoregio (iStock)

Da Castelluccio di Norcia a Civita di Bagnoregio, fino ad Apricale e Santo Stefano di Sessanio: un viaggio nei borghi che si rimettono in moto con la primavera. Il momento ideale per visitarli è adesso, tra autenticità, ritmi lenti e assenza di turismo di massa.

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Mondiali, così gli sponsor hanno riscritto il business del calcio

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Mondiali, così gli sponsor hanno riscritto il business del calcio
Ansa
Dagli anni Ottanta al 2026, la crescita dei ricavi commerciali — dai circa 10 milioni di dollari investiti dai grandi sponsor di Italia ’90 fino ai 13 miliardi di dollari di budget previsti dalla FIFA per il ciclo 2023-2026 — racconta la trasformazione del torneo in una macchina economica globale.
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Si fa presto a dire Islam: un mondo diviso tra fede, etnie e differenze

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Si fa presto a dire Islam: un mondo diviso tra fede, etnie e differenze
iStock
Turchi, arabi e iraniani non appartengono agli stessi gruppi etnici. L'universo musulmano è costellato di differenze, spesso non facili da riconoscere. E non c'è solo la spaccatura fra sciiti e sunniti a distinguere i fedeli che seguono la via di Maometto.
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