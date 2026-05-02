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Roberta Isceri
2026-05-02

Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione

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Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione
Civita di Bagnoregio (iStock)

Da Castelluccio di Norcia a Civita di Bagnoregio, fino ad Apricale e Santo Stefano di Sessanio: un viaggio nei borghi che si rimettono in moto con la primavera. Il momento ideale per visitarli è adesso, tra autenticità, ritmi lenti e assenza di turismo di massa.

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turismo
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Myanmar, la dittatura militare corteggiata da Pechino

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  • Dal 1988 la ex Birmania è in mano alle giunte militari, erosa da una guerra tribale endemica. Ma la Cina la considera punto cardine della Belt and Road Initiative per il porto di Kyaukpyu, strategico per i commerci nel Golfo del Bengala.
  • Tra il 1870 e il 1885 la Birmania fu meta di tecnici e militari italiani chiamati per infrastrutture e consulenza strategica. Fu tra i primi Paesi considerati per la colonizzazione italiana prima ancora dell'Africa. Alcuni ufficiali parteciparono alla resistenza contro l'offensiva finale britannica.

Lo speciale contiene due articoli.

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Mondiali, così gli sponsor hanno riscritto il business del calcio

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Mondiali, così gli sponsor hanno riscritto il business del calcio
Ansa
Dagli anni Ottanta al 2026, la crescita dei ricavi commerciali — dai circa 10 milioni di dollari investiti dai grandi sponsor di Italia ’90 fino ai 13 miliardi di dollari di budget previsti dalla FIFA per il ciclo 2023-2026 — racconta la trasformazione del torneo in una macchina economica globale.
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mondiali di calcio 2026 usa
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Si fa presto a dire Islam: un mondo diviso tra fede, etnie e differenze

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Si fa presto a dire Islam: un mondo diviso tra fede, etnie e differenze
iStock
Turchi, arabi e iraniani non appartengono agli stessi gruppi etnici. L'universo musulmano è costellato di differenze, spesso non facili da riconoscere. E non c'è solo la spaccatura fra sciiti e sunniti a distinguere i fedeli che seguono la via di Maometto.
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Marco Agnoletti: caduta e rinascita dell'uomo della comunicazione di Silvia Salis

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Marco Agnoletti: caduta e rinascita dell'uomo della comunicazione di Silvia Salis
Le copertine di Vanity fair, Silvia Salis a sinistra e Matteo Renzi a destra

Di lui si comincia a parlare nel 2010 in quanto uomo della comunicazione di Matteo Renzi. Poi la caduta e quindi la rinascita. Oggi tutti lo vogliono e mezzo mondo della televisione e dell'informazione gira intorno alla sua società, Jump.

Firenze, classe 1973, è nel capoluogo fiorentino che cresce come spin doctor di molti politici fiorentini dell'area dem. Tra questi c'è il futuro premier Matteo Renzi. In una recente intervista rilasciata a Mowmag, Marco Agnoletti racconta il suo percorso fatto di cadute e rinascite e della sua società di comunicazione richiestissima: Jump.

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marco agnoletti
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