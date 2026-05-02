True Roberta Isceri Quattro borghi da scoprire ora, prima dell’alta stagione True Civita di Bagnoregio (iStock)

Da Castelluccio di Norcia a Civita di Bagnoregio, fino ad Apricale e Santo Stefano di Sessanio: un viaggio nei borghi che si rimettono in moto con la primavera. Il momento ideale per visitarli è adesso, tra autenticità, ritmi lenti e assenza di turismo di massa.C’è un’Italia che non inaugura niente, eppure riapre. Non lo fa con eventi, slogan o campagne, ma con segnali minuscoli, quasi invisibili: una sedia rimessa fuori da un bar, il rumore di stoviglie in una cucina che torna a lavorare, una finestra spalancata dopo mesi. È un’Italia che non si concede subito, che non ama essere fotografata quando è vuota ma neppure quando è piena. Sta in mezzo. Ed è proprio lì che funziona meglio.Non è ancora alta stagione, ma non è più inverno. I paesi non sono chiusi, però non sono nemmeno invasi. Le persone che incontri non sono comparse, ma parte del luogo.È un modo diverso di viaggiare, più vicino a come i luoghi esistono davvero. Castelluccio di Norcia (iStock)Castelluccio di Norcia (PG): prima che arrivi la perfezioneCastelluccio di Norcia è uno di quei posti che rischiano di diventare un’immagine prima ancora di essere un’esperienza. La fioritura lo ha reso iconico, ma anche fragile: basta arrivare nel momento sbagliato e ti ritrovi dentro qualcosa di già consumato, già visto, già raccontato.Il momento giusto, invece, è questo. Prima che tutto si organizzi attorno allo spettacolo.Il Pian Grande, adesso, non è ancora quella superficie perfetta che riempie Instagram. È più irregolare, più vero. I colori stanno arrivando, ma non sono ancora esplosi. Il vento si sente davvero, non è un dettaglio romantico. E soprattutto c’è spazio.Castelluccio porta ancora addosso le cicatrici degli ultimi anni, e forse è proprio questo che lo rende più autentico: non nasconde nulla, non si trucca per piacere. Ti accoglie così com’è.Qui il consiglio più sensato è non ostinarsi a dormire nel borgo. Meglio allargarsi verso Norcia: noi consigliamo Palazzo Seneca, elegante ma non finto, perfetto per dare qualità al viaggio.Mangiare: Taverna Castelluccio: piatti robusti e legati al territorio. La vista sul monte Vettore? Indimenticabile. Ristorante Da Mamma Ida: pasta fatta in casa, carne e dolci originali come il ricottamisù. Affaccia sulla piana di Castelluccio. Civita di Bagnoregio (iStock) Civita di Bagnoregio (VT): oltre la cartolinaCivita di Bagnoregio è stata raccontata talmente tanto da sembrare già conosciuta prima ancora di arrivarci. «La città che muore», il ponte sospeso, il biglietto d’ingresso. Tutto vero. Ma anche insufficiente.Il rischio è viverla come un set, attraversarla in fretta, portarsi a casa due foto e andare via. Succede quasi sempre. A meno che non si cambi il periodo della visita.Adesso, per esempio, Civita è ancora respirabile. Il ponte non è una fila continua, ma un passaggio che si può attraversare senza sentirsi trascinati. Le case non sono solo scenografia, ma strutture che reggono una vita reale, anche se fragile. E si percepisce qualcosa che nei mesi più affollati sparisce: il rapporto tra chi abita e chi arriva.Il segreto è semplice: non trattarla come una deviazione veloce. Perché Civita chiede di rimanere anche oltre il tramonto, quando si riempie di magia.Dormire: Corte della Maestà: dimora storica e atmosfera molto curata. Accessibile se lo si prenota con anticipo. Mangiare C’era Una Volta… l’Hostaria: location raffinata e situata al centro del paese. Da provare: tartare di fassona con burrata e piciarelli al pistacchio e pancetta croccante. Il Quarticciolo: ottimo rapporto qualità-prezzo. Da provare il carpaccio di angus e il risotto tartufo e parmigiano. Apricale (iStock) Apricale (IM): il paese che non ha bisogno di piacereApricale non fa niente per piacere. Non si racconta, non si spiega, non si semplifica. E forse è proprio questo il suo punto di forza.I vicoli salgono senza una logica evidente, le case si stringono l’una all’altra, la luce cambia continuamente. Non è un posto da attraversare velocemente, perché non restituisce niente se non gli si dà tempo.La Liguria dell’immaginario comune – mare, stabilimenti, passeggiate ordinate – qui non esiste. Qui c’è l’entroterra, quello vero. Più duro, più silenzioso, meno accomodante.Adesso Apricale è in equilibrio. Non è vuoto, ma non è nemmeno pieno. I bar riaprono, le persone tornano a sedersi fuori, le piazze si riempiono lentamente. È un movimento leggero, che non ha bisogno di essere accelerato.Dormire: Da Giua’: si trova proprio in piazza. B&B molto apprezzato per l’accoglienza e le colazioni. Mangiare Apricus Osteria & Bar: cucina ligure rivisitata il giusto e atmosfera intima. Sicuramente uno dei luoghi più interessanti del borgo. Ristorante Da Delio: più tradizionale, con piatti come ravioli al coniglio e pansarole con zabaione caldo. Santo Stefano di Sessanio (iStock) Santo Stefano di Sessanio (AQ): il lusso dell’essenzialeSanto Stefano di Sessanio è uno dei pochi esempi in cui la parola «recupero» non suona finta. Qui il lavoro fatto negli anni si vede, ma non pesa. Non è un’operazione estetica: è un tentativo riuscito di riportare vita senza snaturare il luogo.Adesso si capisce meglio che in piena estate. Perché il borgo non è schiacciato dalla presenza dei visitatori.Le pietre, il vento, la luce netta del Gran Sasso creano un ambiente essenziale, quasi severo. Ma dentro questa essenzialità c’è una forma di equilibrio rara.Dormire qui è parte dell’esperienza. Le strutture sono diffuse, spesso dentro edifici storici, con stanze che mantengono una certa austerità. I prezzi, fuori dai picchi, restano accessibili e permettono di vivere il borgo senza fretta.Dormire: Sextantio Albergo Diffuso: il simbolo del borgo. Recupero autentico, esperienza forte ma ancora accessibile se si scelgono le camere base. Il paese è rinato anche grazie a questo progetto. Mangiare La Locanda sul Lago: il menù è semplice, ma soddisfacente. Eccellenti la zuppa di lenticchie e la bistecca di scottona. Cantina Chiesamadre: alla base le materie prime del territorio. Da provare l’insalata di ceci e le focacce farcite, ideali anche per un aperitivo con vista.