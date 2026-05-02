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Gabriele Gambini
2026-05-02

Addio Zanardi, il pilota che beffò la morte e vinse pure le Paralimpiadi

Addio Zanardi, il pilota che beffò la morte e vinse pure le Paralimpiadi
Alex Zanardi (Ansa)
Sopravvissuto per miracolo all’incidente in Germania, si diede all’handbike ottenendo 16 ori, tra Giochi e Mondiali. Nel 2020 lo schianto contro un camion e l’ennesima lotta.

La notizia del decesso di Alex Zanardi risuona il sabato mattina del ponte del primo maggio come affronto estremo della morte verso ogni istinto coriaceo di sopravvivenza. Quasi a dire: la signora con la falce lavora sempre, delle feste se ne frega. Ma in barba al suo lugubre stakanovismo, Zanardi può sfoderare un termine che associato a lui e solo a lui si affranca dall’abuso smielato: quella «resilienza» che fa del campione bolognese, 59 anni, una moglie, Daniela Manni, un figlio, Niccolò, nato nel 1998, un emblema di vitalismo gioioso, quasi felino, se si considera che i gatti di vite ne hanno sette.

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Metafisica/Metafisiche. Una grande mostra a Palazzo Reale. E non solo...

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Metafisica/Metafisiche. Una grande mostra a Milano
Concetto Pozzati. Dal ciclo “Restaurazione”: Il trovatore italico,.Museo Magi ’ 900 - Pieve di Cento (Bologna)

A Milano, con ben 400 opere a Palazzo Reale e importanti approfondimenti al Museo del Novecento, Palazzo Citterio e Gallerie d’Italia, una straordinaria mostra diffusa racconta l'eredità dell'arte metafisica di De Chirico, Carrà, Morandi e Savinio sugli artisti del XX e XXI secolo.

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Ancillotti: storia delle moto nate lungo l'Arno

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Ancillotti: storia delle moto nate lungo l'Arno
Ancillotti «Scarab 50» del 1972

La casa fiorentina partì con le elaborazioni della Lambretta. Dalla fine degli anni Sessanta collaborò con Beta per poi produrre modelli propri da fuoristrada, gli «Scarab», che fecero sognare una generazione di giovani.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente

Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente
Nel riquadro in alto a destra, la copertina di «Fahrenheit 451» di Ray Bradbury

Il romanzo fantascientifico del celebre autore americano è oggi più attuale che mai. Ecco perché il suo mondo distopico assomiglia al nostro.

Guy Montag fa il pompiere. Ma nella società immaginata da Ray Bradbury nel 1953, i pompieri non spengono gli incendi: li appiccano. Il loro compito è dare fuoco alle case di chi nasconde libri, considerati illegali dallo Stato.

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Myanmar, la dittatura militare corteggiata da Pechino

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  • Dal 1988 la ex Birmania è in mano alle giunte militari, erosa da una guerra tribale endemica. Ma la Cina la considera punto cardine della Belt and Road Initiative per il porto di Kyaukpyu, strategico per i commerci nel Golfo del Bengala.
  • Tra il 1870 e il 1885 la Birmania fu meta di tecnici e militari italiani chiamati per infrastrutture e consulenza strategica. Fu tra i primi Paesi considerati per la colonizzazione italiana prima ancora dell'Africa. Alcuni ufficiali parteciparono alla resistenza contro l'offensiva finale britannica.

Lo speciale contiene due articoli.

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