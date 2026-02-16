{{ subpage.title }}

La Cei è ormai indistinguibile dal Pd. Ora vuole pure la legge sul fine vita

La Cei è ormai indistinguibile dal Pd. Ora vuole pure la legge sul fine vita
iStock
Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale, ritiene «non più rimandabile» una norma sull’argomento. Che, di fatto, non farà che aprire le porte al suicidio assistito e all’eutanasia.

Sostiene Mauro Cozzoli in un denso editoriale sulla prima pagina di Avvenire che «la politica non può invadere il campo della Chiesa. Così come la Chiesa non può fare politica: non può prendere partito, essere impegnata in scelte di parte, né implicarsi in campagne elettorali o referendarie di carattere e contenuti strettamente istituzionali. In questo modo riconosce e rispetta la laicità della politica». Nello specifico del referendum sulla giustizia, continua il commentatore, «bisogna riconoscere che la materia sottoposta al voto non è di ordine propriamente morale ma tecnico-istituzionale, di competenza dunque delle scienze politiche e giuridiche. Per cui non è bene strumentalizzare la Chiesa come istituzione, tirandola per la giacca in presunti pronunciamenti e scelte di parte che contraddicono la laicità e l’autonomia della politica».

«Se l’Europa resta con queste regole finirà per disgregarsi»

«Se l'Europa resta con queste regole finirà per disgregarsi»
Giovanni Tria (Ansa)
L’ex ministro Giovanni Tria: «I Volenterosi sono stati un punto di svolta, ora ogni Stato va per conto suo. L’asse italo-tedesco rafforzerà le imprese».

I capi di Stato e di governo europei si sono riuniti nelle stesse stanze del castello di Alden Biesen, lì dove nel Seicento sedevano i membri dell’ordine teutonico. Oggi i Paesi europei hanno scelto le Fiandre per provare a costruire una nuova Europa, perché il tempo è scaduto e l’economia del continente ha necessità di rialzarsi: il rischio è quello di soccombere. Lo sa bene Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell’Economia del primo governo Conte.

Nordio: «Csm para-mafioso». Ira di Pd e Anm, ma lo diceva pure il pm Nino Di Matteo

Nordio: «Csm para-mafioso». Ira di Pd e Anm, ma lo diceva pure il pm Nino Di Matteo
Nino Di Matteo (Imagoeconomica)

Bufera per le parole del ministro. Però gli ultrà del No dimenticano che perfino la toga (oggi contro la Riforma) paragonò il sistema correntizio alla criminalità organizzata.

Clicca qui per guardare il video dell'intervento del pm Nino Di Matteo all'assemblea dell'Anm del 2019.

«Molti dem nell’urna voteranno Sì»

«Molti dem nell'urna voteranno Sì»
Stefano Ceccanti (Ansa)
Il costituzionalista Stefano Ceccanti, ex parlamentare Pd: «La riforma è la logica conseguenza della modifica alla Costituzione del 1999, votata dalla sinistra. Mi preoccupa l’Anm schierata: i cittadini vedranno i magistrati come una parte».
Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 febbraio con Flaminia Camilletti

