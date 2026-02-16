Flaminia Camilletti
2026-02-16

Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 febbraio con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Tutta La Verità | Il blocco navale e lo scandalo Epstein

Tutta La Verità | Il blocco navale e lo scandalo Epstein

Immigrazione, blocco navale, rimpatri e scontro con la magistratura: Maurizio Belpietro, direttore della Verità, analizza il nuovo pacchetto del governo. Dai centri per il rimpatrio allo sfruttamento legato all’immigrazione di massa, fino allo scandalo Epstein e alle ombre sull’establishment progressista.

Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy