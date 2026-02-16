2026-02-16
Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 febbraio
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 16 febbraio con Flaminia Camilletti
Immigrazione, blocco navale, rimpatri e scontro con la magistratura: Maurizio Belpietro, direttore della Verità, analizza il nuovo pacchetto del governo. Dai centri per il rimpatrio allo sfruttamento legato all’immigrazione di massa, fino allo scandalo Epstein e alle ombre sull’establishment progressista.