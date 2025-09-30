Maria Vittoria Galassi
2025-09-30

Kiev strappa il via libera Usa agli attacchi a lungo raggio Vaticano: «Stop alla guerra»

Volodymyr Zelensky (Ansa)
Volodymyr Zelensky: «In Russia non c’è più un luogo sicuro». Mosca: «I Tomahawk non sono la panacea». E recluta altri 135.000 soldati. La Santa Sede: «Basta con la passività».
Tracollo Stellantis: la Fiom sbugiarda il mutismo di Landini

Dossier sulla crisi del gruppo: persi 9.600 posti in quattro anni nel silenzio assordante del leader Cgil. Ma ora i suoi si ribellano.
Acquaroli: «La priorità sarà la riforma dell'emergenza-urgenza nella sanità»

Acquaroli: «La priorità sarà la riforma dell'emergenza-urgenza nella sanità»play icon
Francesco Acquaroli (Ansa)

Lo ha detto il presidente delle Marche, parlando dalla sede elettorale ad Ancona, dopo la vittoria che gli ha consegnato il secondo mandato. Poi la dedica al premier Giorgia Meloni: «Il ringraziamento più forte va alla persona che prima di tutte ha creduto in me».

«Più tumori dopo il vaccino Covid». Ma Gates & C. danno la colpa al clima

iStock
Uno studio coreano ha rilevato che, a tre mesi dalla puntura, gli immunizzati colpiti da cancro erano il doppio rispetto ai «no vax». La Fondazione del finanziatore di sieri lo liquida imputando tutto a fumo, alcol e caldo.
Gaza, Piano Trump: «Ostaggi liberi in 72 ore»

Donald Trump e Benjamin Netanyahu (Ansa)
Netanyahu, ricevuto a Washington, si scusa con l’emiro del Qatar per il raid a Doha. E la Casa Bianca pubblica 20 punti per l’intesa. Il presidente Usa: «Paesi arabi coinvolti, Bibi d’accordo, Hamas potrebbe accettare». Anche Blair nell’organismo di transizione.
