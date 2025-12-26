{{ subpage.title }}

True
Matteo Giusti
2025-12-26

«L’Isis è un pericolo per tutto il Medio Oriente»

True
«L’Isis è un pericolo per tutto il Medio Oriente»
Il ministro degli Esteri del Regno di Giordania Ayman Safadi
Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi spiega la partecipazione di Amman all’operazione Usa in Siria contro l’Isis, il ruolo della comunità drusa nella stabilità interna e l’impegno della Giordania per la pace e la sicurezza nella Striscia di Gaza. «Questi terroristi vogliono ricostituire lo Stato Islamico», avverte.
Continua a leggereRiduci
intervista ayman safadi
True

La guerra dei droni

True
La guerra dei droni
iStock

Da attacco, difesa, perlustrazione, aerei, navali e terrestri. Oggi il problema è produrli velocemente e a basso costo senza dipendere dalla Cina. Ma per l’Europa è più difficile: a giocare contro sono i costi, i materiali rari fino alle nostre normative anti inquinamento.

Come era già accaduto durante molti altri conflitti avvenuti nei secoli scorsi, anche la guerra russo-ucraina ha costretto le parti in guerra a innovare nel campo della tecnologia. Nello scenario ucraino nessuna delle due parti ha potuto fare ampio uso di mezzi aerei tradizionali a causa delle dense difese aeree presenti e li sta usando soltanto per missioni particolari a medio e lungo raggio. Tutto il resto lo fanno artiglieria e soprattutto i droni, in prevalenza aerei ma anche navali e terrestri, questi ultimi entrati in azione a livello sperimentale. Così i droni stanno ora dominando la guerra e stando ai dati provenienti dal fronte essi stanno causando almeno il 60% delle vittime.

Continua a leggereRiduci
guerra droni
True

Accuse reciproche e confine in fiamme: cresce la tensione tra Cambogia e Thailandia

True
Accuse reciproche e confine in fiamme: cresce la tensione tra Cambogia e Thailandia
Getty Images
Nuove accuse tra Cambogia e Thailandia lungo il confine conteso. Phnom Penh denuncia bombardamenti con caccia F-16, Bangkok parla di attacchi notturni cambogiani. Oltre mezzo milione di sfollati mentre proseguono i negoziati.
Continua a leggereRiduci
cambogia thailandia

L’Italia resta indietro sull’Ia generativa: solo un cittadino su cinque la utilizza

L’Italia resta indietro sull’Ia generativa: solo un cittadino su cinque la utilizza
App di Intelligenza artificiale (iStock)

Dati Eurostat 2025: il 19,9% degli italiani tra 16 e 74 anni ha usato strumenti come ChatGpt o Gemini, contro una media europea del 32,7%. Peggio solo la Romania, mentre Danimarca, Estonia e Malta guidano la classifica.

L’Italia si colloca tra gli ultimi Paesi dell’Unione europea per utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale generativa. Nel 2025, solo il 19,9% delle persone tra i 16 e i 74 anni ha dichiarato di aver utilizzato, negli ultimi tre mesi, applicazioni come ChatGpt, Gemini o strumenti analoghi. Un dato nettamente inferiore alla media europea, che si attesta al 32,7%. Peggio del Belpaese fa soltanto la Romania, ferma al 17,8%.

Continua a leggereRiduci
intelligenza artificliale

Un tetto al prezzo dell’elettricità per l’industria tedesca

Un tetto al prezzo dell’elettricità per l’industria tedesca

Si chiama price cap e sono molti i Paesi europei ad averlo attivato anche se in ambiti diversi. L'ultimo in ordine cronologico è la Germania.

Il governo tedesco ha deciso di fissare un tetto al prezzo dell’elettricità per i settori industriali ad alta intensità energetica, previsto tra il 2026 e il 2028, con lo scopo di salvaguardare la competitività della sua base manifatturiera. Secondo l’Agenzia Federale Tedesca per le Reti, il prezzo medio dell’elettricità per l’industria nel 2024 era di 16,77 centesimi di euro per kWh e di 10,47 centesimi di euro per kWh per le aziende che beneficiavano di tariffe ridotte. Il regime di aiuti, che è regolamentato in modo molto rigido, è limitato a tre anni, dal 1° gennaio 2026 fine del 2028. L’importo totale del sussidio è stimato tra i 3 e i 5 miliardi di euro.

Continua a leggereRiduci
price cap
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy