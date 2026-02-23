Stefano Graziosi Ryan Williams: «Usano l’accusa di estremismo solo per zittire i conservatori» Ryan Williams e Donald Trump

Il capo del Claremont Institute, serbatoio di collaboratori per Donald Trump: «La lotta al woke è appena iniziata, servono leggi. L’immigrazione senza limiti indebolisce la democrazia».La lotta per l'egemonia culturale è uno degli obiettivi principali della seconda amministrazione Trump. Il presidente americano è riuscito a spezzare il connubio tra la Silicon Valley e i movimenti woke, dichiarando anche guerra all’ultra-progressismo che si annida negli apparati governativi e nelle istituzioni universitarie. In questo quadro, l’inquilino della Casa Bianca si sta appoggiando soprattutto a un think tank: il Claremont Institute. Fondato nel 1979 da alcuni allievi del filosofo Harry Jaffa (a sua volta discepolo di Leo Strauss), questo pensatoio ha dato numerosi alti funzionari all’attuale amministrazione americana. Uno dei suoi obiettivi è del resto la rivalutazione della cultura occidentale in diretta antitesi con il progressismo woke e con le sue ricette politiche.Non a caso, nel 2019, Trump insignì il Claremont della National Humanities Medal per il suo impegno volto a promuovere la libertà e la democrazia. Era inoltre lo scorso luglio, quando il pensatoio ha ospitato JD Vance, che tenne un discorso sulla cittadinanza statunitense. È quindi alla luce di tutto questo che La Verità ha intervistato in esclusiva il presidente del Claremont, Ryan Williams. Presidente Williams, quali sono le principali minacce poste dalla cultura woke?«La cultura woke pone minacce sia fondamentali che pratiche. La minaccia fondamentale è che presenta una storia errata e tendenziosa della fondazione e della storia politica dell’America da allora. Il wokismo considera il fatto straordinario e senza precedenti della fondazione dell’America sui diritti naturali fondamentali (e sui doveri connessi) della Dichiarazione d’Indipendenza come mera retorica che maschera la politica di potere e l’ostinazione “razzista”, “sessista” e “colonialista” dei fondatori dell’America. Così facendo, la cultura woke denigra il raro genio e la rara abilità politica di quegli uomini originari e degli statisti che furono i loro successori. Questa falsa narrazione è intesa come un acido per dissolvere l’ordine costituzionale americano così come lo conosciamo, al fine di sostituirlo con nuove dottrine di giustizia sociale, fondate su falsità in contrasto con la realtà, la biologia e la natura umana. Questo approccio alla storia e al governo è la più recente evoluzione delle vecchie patologie comuniste e marxiste, con l’“identità” (sia essa razziale, sessuale o di altro tipo) che sostituisce l’economia e la classe. Questa nuova versione, proprio come la vecchia, è fondamentalmente tirannica e finirà in una morte e distruzione sconsiderate nel perseguire l’utopia. La minaccia pratica della cultura woke è quella di balcanizzare gli americani in fazioni di “identità”. Poiché l’identità è una questione di preferenze e volontà personali e idiosincratiche (piuttosto che di ragione), questo processo è illimitato e produrrà conflitti, risentimento e anarchia. Una repubblica, anche grande come la nostra, deve condividere più cose in comune, per una questione di amicizia e concordia, che elementi che contribuiscono a separarci. Il wokismo semina divisione e raccoglierà il turbine della dissoluzione nazionale».Qual è il ruolo del Claremont nel contrastare la cultura woke che si annida nelle istituzioni americane?«Dal 1979 insegniamo i principi fondanti dell’America e la loro applicazione alla crisi attuale. Insegniamo a politici, futuri politici, membri dell’amministrazione, avvocati, giornalisti, sceriffi e accademici: a chiunque ricopra, o si stia preparando a ricoprire, posizioni di alta responsabilità nella vita pubblica americana. Attualmente contiamo oltre 1.000 ex studenti che lavorano in tutto il Paese. Ottanta di loro lavorano nell’attuale amministrazione Trump. Oltre ai nostri programmi di insegnamento, scriviamo su The American Mind e sulla Claremont Review of Books, nonché su articoli accademici e briefing politici. Presentiamo inoltre memorie presso le corti federali e la Corte Suprema. Tutto questo lavoro ha lo stesso scopo: aiutare gli americani patriottici e ambiziosi, intellettualmente e praticamente, ad avere una corretta comprensione delle riforme profonde, sostanziali e persino radicali necessarie per rovesciare e sostituire un secolo di progressismo e wokismo».Quali misure suggerirebbe a Trump per combattere la cultura woke?«Trump ha già compiuto notevoli progressi, proseguendo il lavoro iniziato durante il primo mandato. Ha iniziato a ricostituzionalizzare la burocrazia e a riportarla sotto la supervisione del popolo americano attraverso i suoi rappresentanti eletti. Ha fatto pressione sull’istruzione superiore, soprattutto attraverso l’influenza che ha sui finanziamenti, affinché torni a un insegnamento meno ideologicamente corrotto della storia americana. La maggioranza della Corte Suprema, rafforzata dalle nomine giudiziarie del presidente Trump durante il suo primo mandato, ha iniziato a smantellare decenni di cattivi precedenti. L’amministrazione ha grandi progetti per celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza con un resoconto onesto della grandezza americana. La fase successiva di gran parte di questo lavoro sarà quella di renderlo più stabile codificandolo in legge attraverso il Congresso».Il Claremont è in prima linea contro l’immigrazione di massa. Per quale ragione?«A partire dal 1965 con l’Hart-Cellar Act, l’America ha assunto la posizione che ogni forma di immigrazione è positiva, e più ce n’è, meglio è. Negli ultimi 40 anni, si è verificata anche un’ondata di immigrazione illegale, accelerata in un modo senza precedenti durante l’amministrazione Biden. Si è trattato di un fenomeno molto irresponsabile, che in gran parte si è accumulato contro la volontà della maggioranza del popolo americano. Il problema fondamentale di tutto ciò è che qualsiasi governo responsabile deve garantire che gli stranieri che ammette nella sua giurisdizione – molti dei quali alla fine diventeranno cittadini – abbiano almeno una certa familiarità con le abitudini e i ritmi di un autogoverno libero e responsabile. Non tutti i popoli e le culture sono uguali e una vera assimilazione è al tempo stesso difficile e assolutamente necessaria. L’interesse nazionale, la prosperità del popolo americano e un’assimilazione ordinata devono essere le massime priorità della politica sull’immigrazione. L’infinita eterogeneità civica, alimentata da un’immigrazione di massa irresponsabile, porterà alla fine della democrazia e del costituzionalismo americani, sostituiti da una sorta di governo imperiale e dispotico. Il vostro pubblico italiano è ovviamente ben informato sulla questione esistenziale di una politica migratoria responsabile».Il Claremont affonda le sue radici nel pensiero filosofico di Leo Strauss e del suo allievo, Harry Jaffa. Perché questi due filosofi sono importanti ancora oggi?«Strauss insegnò all’Occidente e all’America come leggere i più grandi libri del canone occidentale come se avessero ancora cose importanti da insegnare, come in effetti è. Jaffa adottò questo approccio rigoroso ai testi e lo applicò ai padri fondatori dell’America e a uno dei suoi più grandi statisti, Abraham Lincoln. Il contributo peculiare di Jaffa fu quello di insegnare alla destra americana come comprendere correttamente la saggezza dei testi e dei discorsi dei Padri fondatori americani, in particolare le verità senza tempo sui diritti naturali e sulla legge naturale, contenute nella Dichiarazione d’Indipendenza».Gran parte dell’establishment politico italiano accusa Trump e il conservatorismo americano di estremismo.«Jaffa ebbe un piccolo ruolo nella stesura del discorso di accettazione della nomination repubblicana di Barry Goldwater nel 1964. Se letti attentamente, i passaggi di Jaffa in quel discorso meritano di essere seriamente considerati ogni volta che vengono sollevate accuse di “estremismo”. Jaffa amava dire che sia Aristotele che Tommaso d’Aquino si sarebbero trovati a loro agio con essi. Sono: “Vorrei ricordarvi che l’estremismo nella difesa della libertà non è un vizio! E lasciatemi ricordare anche che la moderazione nel perseguimento della giustizia non è una virtù!”. A un livello più prosaico, “estremismo” è solo l’ultimo epiteto scagliato dalla sinistra, su entrambe le sponde dell’Atlantico, per zittire la gente e porre fine alle discussioni sulle questioni politiche più importanti. Dovremmo scrollarci di dosso le accuse di “estremismo” e dedicarci alla seria questione della preservazione della civiltà».L’odio nutrito dall’estrema sinistra sta crescendo. Che cosa pensa dell’assassinio di Charlie Kirk? «Il significato profondo dell’assassinio di Charlie è che ci sono alcune fazioni estremiste della sinistra che sono essenzialmente tiranniche e omicide e hanno rinunciato alla politica. Questo è il mezzo a cui la sinistra radicale ricorre sempre, come sappiamo dall’esperienza del marxismo nel XX secolo. I cittadini riflessivi, di destra e di sinistra, dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per opporsi a tali impulsi e movimenti».Perché i democratici sono contrari all’obbligo di presentare un documento d’identità per votare alle elezioni?«I dem più cinici si oppongono all’obbligo di presentare un documento d’identità per votare perché la loro coalizione fa più affidamento sui voti di elettori che non hanno diritto di votare rispetto ai loro avversari politici. Il resto degli altri dem ragionevoli e moderati non è così cinico o corrotto. Ma agiscono sulla falsa convinzione che richiedere un documento d’identità per votare sia in qualche modo “razzista”, nonostante tale requisito sia quasi universale per votare in quasi tutti i Paesi civili del mondo».Che cosa pensa della politica estera di Trump?«L’amministrazione Trump è stata responsabile del più grande e salutare riorientamento della politica estera americana degli ultimi 50 anni. Fino a Trump, la politica estera americana, repubblicana e dem, era stata fondamentalmente progressista per oltre un secolo, cercando di pavoneggiarsi per il mondo, rifacendo ogni nazione a propria immagine. Ora stiamo tornando a un’attenzione più rispettosa per gli interessi nazionali e a un ritrovato, e da tempo atteso, rispetto per la sovranità delle altre nazioni e per la legittima autonomia delle diverse culture e stili di vita in tutto il mondo. I Padri fondatori americani approverebbero».