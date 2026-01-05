{{ subpage.title }}

«Dobbiamo prepararci alla dissoluzione dell’Unione europea»

«Dobbiamo prepararci alla dissoluzione dell’Unione europea»
L'economista Gabriele Guzzi. Nel riquadro il suo libro «Eurosuicidio»
L’economista Gabriele Guzzi: «Il declino subito dall’Italia dopo Maastricht non ha eguali nella storia. Un suicidio che va ben oltre l’analisi politica».

Economista con uno sguardo filosofico e umanistico (si è dottorato con una tesi sul rapporto tra Heidegger e Marx nella genealogia metafisica della teoria del valore e ha pubblicato una silloge poetica di successo), Gabriele Guzzi è stato anche consulente economico a Palazzo Chigi. Di recente con Fazi ha pubblicato Eurosuicidio. Come l’Unione europea ha soffocato l’Italia e come possiamo salvarci, un libro che documenta e riapre un dibattito serio sulla crisi dell’Ue.

intervista gabriele guzzi

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «Il punto su Venezuela, Groenlandia, Cuba e le minacce di Trump»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «Il punto su Venezuela, Groenlandia, Cuba e le minacce di Trump»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 gennaio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini facciamo il punto su Venezuela, Groenlandia, Cuba e le minacce di Donald Trump.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Crans-Montana: Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep.2

Crans-Montana: Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep.2play icon

La tragedia della discoteca di Crans-Montana scuote l’Europa. Roy De Vita riflette su responsabilità, sicurezza e dolore, smontando l’idea della “fatalità” e difendendo i ragazzi: divertirsi non è una colpa, morire per negligenza sì.

redazione digitale
Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio: tutto lo sport del 2026

Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio: tutto lo sport del 2026
Getty Images
Dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico: il 2026 sarà un anno chiave per lo sport globale. Un calendario ricchissimo che attraversa discipline, continenti e grandi eventi destinati a segnare la stagione. Dal tennis, che si apre già a gennaio con l’Australian Open, al Mondiale di Formula 1 al via l’8 marzo da Melbourne, fino ai Mondiali di cricket in India e Sri Lanka con la prima storica partecipazione dell’Italia.
sport 2026
«I servizi segreti non sanno più come si prevengono i conflitti»

«I servizi segreti non sanno più come si prevengono i conflitti»
Nel riquadro Aldo Giannuli (iStock)
L’esperto Aldo Giannuli: «007 impreparati, idem le classi politiche. Mosca vince la “piccola guerra” contro Kiev ma perde quella grande. Maduro? O ha trattato o il suo esercito l’ha tradito».

Aldo Giannuli, politologo ed esperto di servizi segreti, è rimasto sorpreso dal blitz degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro?

«Rapire un presidente nel giro di pochi minuti nel cuore di una capitale? Certe cose non succedono neanche nei film. Faccio due ipotesi: Maduro sapeva del blitz, e ha trattato la resa con i servizi americani in cambio di garanzie, oppure un pezzo dell’esercito lo ha tradito consegnandolo a Trump».

L’attacco è giustificato dalla lotta al narcotraffico?

«No, Trump ha ordinato l’attacco per una serie di ragioni più profonde: il controllo del petrolio, la preoccupazione per il radicamento cinese nel suo cortile di casa, e infine per rinforzare il suo consenso interno, che si sta flettendo sull’onda del caso Epstein».

intervista aldo giannuli
