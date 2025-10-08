Flaminia Camilletti
2025-10-08

Fidanza: «Il suo pugno chiuso da privilegiata ci dice che fine ha fatto la sinistra»

Carlo Fidanza (Imagoeconomica)
Il capodelegazione di Fdi: «Accuse estranee al suo mandato, precedente grave»
immunità ilaria salis

«Denunciata pure per il genocidio»

Giorgia Meloni (Ansa)
Giorgia Meloni: mezzo governo rischia di finire alla Corte internazionale, primo caso al mondo. Sergio Mattarella ricorda il pogrom. Michele Emiliano pensa alla Flotilla e cita Israele per sequestro.
meloni 7 ottobre

Non si fermano nemmeno il 7 ottobre. Pro Pal di nuovo contro gli agenti

Ansa
Manifestanti in piazza nonostante i divieti nel giorno in cui si ricorda il massacro degli ebrei di due anni fa. A Bologna cariche della polizia, che usa gli idranti. A Torino sfilano in migliaia, con loro i sindacati autonomi.
7 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Campo largo piallato e appeso agli indesiderati

Giuseppe Conte ed Elly Schlein (Ansa)
Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia.
campo largo
