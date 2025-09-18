Giuliano Guzzo
Il Papa: «A Gaza situazione inaccettabile»

Il Papa: «A Gaza situazione inaccettabile»
Ansa
Leone XIV torna a invocare il cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio dei rapiti: «Dio ha comandato di non uccidere». L’Ue annuncia sanzioni contro Israele, ma per i provvedimenti più severi servirà l’ok del Consiglio. Decisive Germania e Italia.
Nato furibonda per il blitz in Polonia ma i danni li ha fatti un jet di Varsavia

Nato furibonda per il blitz in Polonia ma i danni li ha fatti un jet di Varsavia
La casa distrutta a Lublino (Ansa)
La casa distrutta nell’area di Lublino è stata colpita dal missile sparato da un F-16, non dai velivoli di Vladimir Putin. Salta la pista russa pure per l’omicidio di Andriy Parubiy: l’ha ucciso un ucraino furioso per la morte del figlio al fronte.
Meloni a Schlein: «Nessuno più di me oggetto di odio, calmiamoci!»

Meloni a Schlein: «Nessuno più di me oggetto di odio, calmiamoci!»
Giorgia Meloni ad Ancona per la campagna di Acquaroli (Ansa)

Il premier dalla campagna elettorale di Acquaroli ad Ancona: «Elly Schlein mi chiede di fare nomi e cognomi di chi mi odia? Ci stiamo una giornata».

Merz parla di difesa comune ma su carri e navi militari gli affari li fanno solo i suoi

Merz parla di difesa comune ma su carri e navi militari gli affari li fanno solo i suoi
Friedrich Merz (Ansa)
Rheinmetall, big dei veicoli da guerra, acquista la tedesca Nvl e si allarga sulla marina. Se però Fincantieri punta i sottomarini di ThyssenKrupp, il governo si mette di traverso.
La toga che ha scarcerato lo stupratore aveva liberato anche un marito violento

La toga che ha scarcerato lo stupratore aveva liberato anche un marito violento
(IStock)
Prima di rimettere in circolazione il maliano di San Zenone, la giudice progressista «graziò» un altro straniero che abusava della moglie. Dopo 40 giorni fece retromarcia.
