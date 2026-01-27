True Alessandro Sallusti I vescovi pregano per il no Matteo Zuppi (Ansa)

Invece di predicare il Vangelo, pontificano sulla riforma Nordio. Zuppi, capo della Cei: «C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono essenziali».Il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio episcopale, è intervenuto anche sull’imminente referendum per la riforma della giustizia, invitando i cattolici ad andare alle urne «perché l’equilibrio tra poteri previsto in Costituzione è da preservare; perché la separazione delle carriere è l’assetto del Csm sono temi che, come pastori, non ci lasciano indifferenti; perché l’autonomia è l’indipendenza della magistratura sono connotati essenziali del nostro sistema». Preso alla lettera, il discorso di Zuppi è un invito ai cattolici a votare convintamente Sì: la riforma infatti rafforza sia l’equilibrio dei poteri che l’indipendenza della magistratura. Ma si sa: vatti a fidare dei preti, modo di dire che nasce dalla percezione che, a volte, i rappresentanti della Chiesa abbiano comportamenti contrari alla dottrina che predicano, o agiscano secondo interessi personali piuttosto che spirituali.Non sarà questo il caso, ma ai più non è sfuggito che gli argomenti usati da Zuppi coincidano perfettamente con le obiezioni del fronte del No, e del resto ė difficile immaginare che il cardinale Papa in pectore della sinistra italiana voglia fare un dispetto così grande al suo partito di riferimento. Quindi azzardiamo: Zuppi porterà la Conferenza episcopale italiana in campagna elettorale a sostegno del No. Insomma, prepariamoci a un cambio di veste: dalla tonaca rosso porpora alla toga rossa. Non dubitiamo che Zuppi sia un esperto di giustizia divina, meno che lo sia altrettanto di giustizia terrena alla pari di molti suoi confratelli che con la seconda hanno un rapporto particolare. Basti pensare ai non pochi tentativi, per lo più maldestri, di negare e insabbiare i casi di pedofilia nella Chiesa piuttosto che ai disinvolti maneggi illegali del ricco patrimonio della loro banca di Stato, lo Ior. Aggiungiamo poi che il sistema giudiziario del Vaticano è l’esatto contrario dei timori espressi da Zuppi e ancora si basa - mi si perdoni la semplificazione - sulla figura del Papa-re che nomina e caccia motu proprio i magistrati, che decide in ultima istanza di perdoni terreni. C’è di buono che, come il vertice dell’Associazione nazionale magistrati non rappresenta tutta la magistratura, così il vertice della Conferenza episcopale italiana non rappresenta tutta la Chiesa italiana. Molti anni fa venni nominato capo redattore di Avvenire, il quotidiano cattolico di proprietà della Cei. L’allora presidente della società editrice, Ersilio Tonini, vescovo di Ravenna, mi convocò per conoscermi: «Tieni conto», mi disse, «che è come se tu avessi 134 editori diversi, tanti sono i vescovi italiani, che non la pensano uguale su nulla a volte neppure sull’esistenza di Dio». Ecco, qualsiasi sia l’interpretazione autentica delle parole di Zuppi non scommetterei sulla loro dogmaticità. Non sarebbe la prima volta che il pastore Zuppi si perde la maggioranza delle pecorelle nelle urne.