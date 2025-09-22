Giacomo Amadori
2025-09-22

I «pizzini» di Scarpinato (5s) a Natoli

Roberto Scarpinato (Ansa)
Il senatore si accorda con l’ex magistrato per «indirizzare» l’audizione in Antimafia Nelle intercettazioni (in onda stasera da Giletti) citati i dem Andrea Orlando e Giuseppe Provenzano.
roberto scarpinato

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 settembre

carlo cambi edicola verità podcast

Salvini lancia la piazza pro Occidente. «I capetti Ue vogliono guerra, noi no»

Matteo Salvini (Ansa)
Nel tradizionale raduno di Pontida, il segretario traccia la rotta: lotta all’immigrazione e niente esercito europeo. Roberto Calderoli tuona sull’autonomia, Roberto Vannacci vuole il giuramento della X Mas insegnato nelle scuole.
salvini pontida 2025

Andrea Crippa: «In Italia troppo odio. La sinistra rifiuta di isolare i violenti»

Andrea Crippa (Ansa)
Il leghista: «In Europa c’è un cordone sanitario contro le nostre idee. “Bella ciao” oggi è un inno di sopraffazione».
andrea crippa

Il conflitto da fermare è a Gaza, però la sinistra prova a paralizzare l’Italia

Ansa
Oggi lo sciopero indetto da Usb e sindacati di base contro l’offensiva israeliana. A rischio trasporti locali, treni e scuole. Giorgia Meloni collegata a «Domenica In», polemica assurda di Elly Schlein: «Parla di pasticcini, non della Striscia».
sciopero gaza 22 settembre
