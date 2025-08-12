Greta ci riprova con la nave delle Ong: «Rompiamo l’assedio della Striscia»

Il sottosegretario, insieme a Piantedosi, accusato dal procuratore Lo Voi di peculato per il viaggio che riportò il militare libico a Tripoli. La vicenda si intreccia con il taglio ai benefit subito dal pm e firmato dall’ex senatore.
Il corpo di Anas Al Sharif, militante di Hamas che si presentava come giornalista di Al Jazeera, ucciso dall'Idf (Ansa)
Trump: «Molto difficile un accordo per la liberazione degli ostaggi». La Meloni sente il presidente dell’Anp, Abbas, che elogia il ruolo umanitario «fondamentale» dell’Italia. Tajani: «Aperti al riconoscimento della Palestina, ma prima serve uno Stato».
Dai media alla politica, c’è una campagna in corso che racconta un Paese senza un euro in tasca, taglieggiato dagli odiati balneari. Anche se i dati della stagione (e la stessa «rossa» Emilia-Romagna) dicono il contrario.