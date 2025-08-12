Adriano Scianca
Greta ci riprova con la nave delle Ong: «Rompiamo l’assedio della Striscia»

Greta Thunberg (Getty Images)
L’attivista climatica svedese prepara una nuova missione con la Freedom Flotilla.
Mantovano gli tolse i voli di Stato. Lui lo indaga per l’aereo di Almasri

Alfredo Mantovano (Imagoeconomica)
Il sottosegretario, insieme a Piantedosi, accusato dal procuratore Lo Voi di peculato per il viaggio che riportò il militare libico a Tripoli. La vicenda si intreccia con il taglio ai benefit subito dal pm e firmato dall’ex senatore.
The Donald: «Hamas non può restare a Gaza»

Il corpo di Anas Al Sharif, militante di Hamas che si presentava come giornalista di Al Jazeera, ucciso dall'Idf (Ansa)
Trump: «Molto difficile un accordo per la liberazione degli ostaggi». La Meloni sente il presidente dell’Anp, Abbas, che elogia il ruolo umanitario «fondamentale» dell’Italia. Tajani: «Aperti al riconoscimento della Palestina, ma prima serve uno Stato».
Il Ponte sullo Stretto fa nascere il nuovo campo largo rosicone dal Pd ai black bloc

Elly Schlein (Ansa)
Elly Schlein, Angelo Bonelli e No Tav si ritrovano uniti contro il progetto annunciato da Matteo Salvini. I centri sociali: «Saboteremo i cantieri».
La favola delle «spiagge deserte» serve a farci digerire la Bolkestein

Lidi vuoti (Getty)
Dai media alla politica, c’è una campagna in corso che racconta un Paese senza un euro in tasca, taglieggiato dagli odiati balneari. Anche se i dati della stagione (e la stessa «rossa» Emilia-Romagna) dicono il contrario.
