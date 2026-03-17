True Flaminia Camilletti Diesel a 2,1 euro al litro. E le bollette rischiano aumenti di 35 euro al mese.

Crescono i dubbi sulle accise mobili: gli effetti sarebbero modesti. Allo studio bonus per famiglie con Isee sotto i 15.000 euro e sgravi per le aziende più esposte.L’effetto della guerra sulle pompe di benzina si è visto subito (ieri il diesel ha toccato i massimi da 4 anni superando i 2 euro al litro), ma sulle bollette tutti si chiedono cosa succederà. Uno studio di Papernest.it spiega quanto di questi aumenti si rifletterà realmente nelle bollette dei consumatori. Secondo Arera metà delle famiglie italiane è esposta a variazioni dei prezzi del mercato nella parte più sensibile della bolletta perché ha sottoscritto contratti variabili, mentre l’altra metà non vedrà alcun cambiamento finché il contratto fisso non arriverà a scadenza (il contratto fisso ha la tariffa bloccata per la durata contrattuale che di solito dura dai 12 ai 24 mesi). In sostanza e oscillazioni giornaliere del mercato non si traducono subito in bollette più alte. Le quotazioni tuttavia sono schizzate: il punto di rottura è arrivato il 4 marzo quando in sole 24 ore, le quotazioni di Luce (Pun) e Gas (Psv) sono schizzate rispettivamente del 32% e del 27%.L’aumento non è solo teorico. Per una famiglia tipo il consolidamento di queste medie si traduce in esborsi significativi: per il 45,2% degli italiani (12 milioni di famiglie), se il trend persiste il rincaro supererà i 100 euro a trimestre. Insomma quello che abbiamo visto fin qui è nulla, ma c’è tempo per intervenire. Tempo che l’esecutivo sta prendendo per capire quali possono essere le mosse più efficaci, ma al contempo meno dannose per le casse dello Stato. La fretta d’altronde può creare problemi anche ai consumatori come suggerisce Papernest.it. Infatti abbiamo visto come durante la crisi del 2022, segnata dall’invasione dell’Ucraina, molti consumatori cambiarono tariffa proprio nel momento di massima tensione dei mercati, finendo per vincolarsi a prezzi «bloccati» su livelli altissimi. Questi contratti si rivelarono poi una trappola economica quando l’emergenza rientrò dimostrando che firmare un nuovo accordo nel pieno di un picco speculativo può essere più dannoso che restare con la vecchia tariffa. Passare al «fisso» secondo gli esperti è una mossa di difesa sensata solo se le previsioni indicano un rialzo strutturale e duraturo; al contrario, mantenere o scegliere il «variabile» conviene quando si scommette su una distensione dei mercati. Intanto stanno uscendo le prime ipotesi di intervento per andare a tamponare l’emergenza immediata sui prezzi dei carburanti. Sulle accise mobili crescono i dubbi perché se da una parte si darebbe un segnale, dall’altra si crede che a fronte di una spesa ingente, gli effetti potrebbero risultare modesti. Per questo tutti i ministeri competenti sono al lavoro per arrivare a mettere sul tavolo altre proposte migliorative e concrete. Il governo sembra più orientato alla riedizione di un bonus anti rincari che dovrebbe andare a favore delle famiglie meno abbienti, cioè quelle con un Isee sotto i 15.000 euro e a sgravi fiscali per le aziende più esposte alla crisi. L’opposizione naturalmente rilancia sulle accise mobili, proposta che allo stesso tempo però resta convincente per il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. I tecnici continuano a lavorare su un set di misure ampio anche se si pensa che prima di dieci giorni non arriveranno risposte concrete. Al momento si parla di possibili sgravi fiscali per le pmi, di un credito di imposta sul diesel riservato al comparto dell’autotrasporto. Il Tesoro, intanto, sarebbe in attesa di conoscere l’entità dell’extragettito Iva legato alla crescita del costo dei carburanti nelle ultime due settimane per capire se possa essere sufficiente per finanziare gli interventi sul caro energia. «Per quanto riguarda le competenze del mio dicastero dovremmo portare nel prossimo Cdm (ancora non calendarizzato, ndr) misure per iniziare a dare una scossa che mi auguro efficace alle conseguenze della guerra in Medio Oriente» commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Misure che, aggiunge, «riguardano il costo dell’energia, quello di approvvigionamento di alcune materie prime critiche e i mercati di quei Paesi che per noi sono prioritari». Infine sottolinea: «In una prima fase penso sia importante realizzare misure per i ceti meno abbienti e per le imprese dell’autotrasporto. Pensiamo ad interventi mirati, più efficaci di quelli realizzati allo scoppio della guerra in Ucraina». Il vicepremier Matteo Salvini domani incontrerà in Prefettura a Milano i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare un punto sul caro gasolio e benzina.L’incertezza dell’esecutivo tuttavia diventa un terreno spianato per le opposizioni. «Il costo di questa guerra in questi 16 giorni gli italiani lo stanno già pagando. Il Codacons l’altro giorno ha detto che ogni giorno di questa guerra sta costando 16 milioni e mezzo soltanto sui carburanti. Noi abbiamo fatto una proposta su questo al governo, abbiamo chiesto di attivare le accise mobili» ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Critico anche il M5s: «Se tutto va bene, l’interventino annunciato per autotrasportatori e famiglie fragili arriverà non prima di dieci giorni. Tanto, che fretta c’è».