True Marco Tamburrino Le correnti hanno trasformato il Csm in un parlamentino ostile al governo Nel riquadro Marco Tamburrino, gip e gup presso il Tribunale di Trento. Sullo sfondo una seduta del Csm (Ansa)

Marco Tamburrino, giudice per le Indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento: «Hanno creato un ulteriore potere, quello politico, che la magistratura non deve avere. Calamandrei 80 anni fa aveva capito il rischio di questa deriva. L’Alta Corte garantirà imparzialità e autorevolezza».Ho deciso di votare Sì al referendum per avere, con l’eventuale approvazione della riforma oggetto di referendum, giudici autonomi, liberi e indipendenti da qualsiasi influenza politica o di corrente, essendo noi come prevede la Costituzione, soggetti solamente alla legge.Io, così come altri colleghi, abbiamo deciso di uscire fuori dal guscio e dire che votiamo Sì per dare il preciso segnale che non tutti i magistrati sono schierati per il No alla riforma, nonché, almeno per me, per amore di verità, dignità della funzione e ruolo che svolgiamo, non condividendo i vari slogan della Associazione nazionale magistrati, che non sono in alcun modo veritieri. Non ho ritenuto, infatti, corretto che da magistrati si dicano cose non vere ai cittadini, perché la riforma non è contro la magistratura e non è a danno della cittadinanza.La legge sottoposta a referendum, infatti, non crea alcuna dipendenza dei giudici dal governo o dalla politica, non essendo tale fatto previsto in alcun modo dalla normativa, anzi, a mio sommesso avviso, vuole creare giudici assolutamente laici ed eliminare il fenomeno che ha visto, nella storia repubblicana, la politicizzazione di una parte della magistratura. I magistrati devono, infatti, occuparsi di fare il loro lavoro, ovvero definire e gestire i vari procedimenti penali e civili, applicando la legge e rendendo il relativo servizio a tutti i cittadini, nel modo più efficiente possibile, senza derive politiche di alcun tipo. In questo consiste il nostro bellissimo lavoro, che viene svilito nella funzione, nonché nella dignità di indossare la toga, se si arriva a una deriva di tipo politico o in quella di chi giudica seguendo un’ideologia relativa all’appartenenza a una determinata corrente. La toga non deve avere, per me, il colore di nessuna «squadra».Sono convinto che la separazione delle carriere serva per avere un processo penale più giusto e perché il pubblico ministero e il giudice fanno lavori che sono profondamente diversi tra loro. Il primo, nella fase delle indagini, cerca le prove anche tramite la polizia giudiziaria rispetto alla notizia di un fatto criminoso, di cui gli è pervenuta notizia.Il giudice non cerca nessuna prova, nel corso del processo, ma ha di fronte a sé la tesi dell’accusa e quella della difesa, che ricostruisce il fatto in modo diverso. Il giudice, in tutto ciò, è come se si trovasse all’apice di un triangolo equilatero, con una tesi da un lato e un’altra all’opposto e deve adottare una decisione, in un contraddittorio che permette di far emergere i fatti come sono accaduti secondo la versione dell’accusa e quella della difesa.Nel corso delle indagini, il giudice, invece, ha delicatissimi compiti, per esempio connessi con l’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, o misure cautelari non detentive, che possono spesso pregiudicare la libertà del cittadino. In tale ambito, la distanza del giudice dal pubblico ministero è essenziale, non potendo ammettersi alcun appiattimento sulle richieste del pm, essendo il vaglio analitico in tali casi del tutto necessario.In gioco c’è la libertà personale, bene primario di noi tutti, e la garanzia dell’esame scrupoloso e attentissimo, sia da parte del giudice che del pm, è fondamentale. Non credo piaccia a nessun cittadino essere ristretto in carcere o agli arresti domiciliari, in esecuzione di provvedimento del giudice delle indagini preliminari che non abbia fatto un approfondito esame degli indizi a carico. In tal senso, la separazione delle carriere garantisce un pm da un lato e un giudice dall’altro, ciascuno nella sua sfera professionale, pienamente consapevoli del ruolo svolto.Allo stato, osservo che il fenomeno del non corretto vaglio e del fenomeno che talora si vede del cosiddetto copia e incolla della richiesta dell’accusa nel provvedimento del giudice, con conseguenze anche gravi sulla libertà, non appare sanzionato in modo adeguato a livello disciplinare o sotto l’aspetto delle valutazioni di avanzamento in carriera.Non è poi vero che il pm diventa un mero accusatore, mantenendo egli inalterata la sua peculiare funzione di parte del procedimento penale, potendo chiedere archiviazioni, rinvii a giudizio ecc., non venendo staccato dalla giurisdizione, come la campagna del fronte del No ha sostenuto, e non indebolendosi affatto.Quanto al Csm, non è vero che lo stesso è un organo di rappresentanza dei magistrati e, infatti, l’elezione prevista in Costituzione doveva fare in modo che i giudici che componevano tale organo gestissero in autonomia e senza influenza politica alcuna i compiti assegnati, ovvero trasferimenti, avanzamenti in carriera, provvedimenti disciplinari, nomine di direttivi e semidirettivi ed organizzazione degli uffici.Il medesimo professor Piero Calamandrei, nell’Assemblea costituente, aveva paventato, come conseguenza dell’elezione dei componenti togati, il pericolo di una deriva politica del Csm, cosa che poi, ahimè, circa 80 anni dopo, è accaduta. Il motivo? Perché i componenti magistrati del Consiglio sono attualmente tutti soggetti eletti da noi magistrati, ma iscritti ad associazioni private dette correnti, che sono legate a ideologie politiche Ecco, dunque, che si è snaturato del tutto il compito del Csm, che deve garantire, secondo i Costituenti, l’autonomia e l’indipendenza di noi magistrati, sia rispetto al potere legislativo che all’esecutivo. Vi deve essere, però, anche una garanzia interna, ovvero fare sì che il Csm protegga il magistrato dai condizionamenti dei colleghi e delle correnti. Il magistrato non deve rispondere a nessuno, non deve iscriversi a un gruppo nell’ottica di avere un «ritorno» dall’appartenenza, non deve rivolgersi a un capo corrente se vuole avere un incarico direttivo. Deve essere, lo ripeto, libero autonomo e indipendente da ogni condizionamento interno.In tal senso, quindi, il sorteggio vuole evitare in concreto la degenerazione correntizia e riportare il Consiglio superiore a quello che era il disegno originario dei Costituenti, spezzando la possibilità che solo magistrati iscritti a tali associazioni possano accedere a tale organo. Il nuovo metodo garantisce un assetto democratico pieno all’interno del Csm, nella sua più ampia accezione, dando voce a chi finora non l’ha mai avuta.Si vuole spezzare, con il sorteggio, il legame di appartenenza che lega il magistrato eletto al Consiglio superiore, con il magistrato elettore. Chi non vede, infatti, che l’eletto possa essere influenzato dal suo elettore, per ogni valutazione dinanzi al Csm? Ciò crea una stortura a danno del sistema.Con il sorteggio, peraltro, anche magistrati liberi e indipendenti dalla deriva correntizia potranno accedere a Palazzo Bachelet, cosa assolutamente non possibile allo stato attuale. Il sorteggio, peraltro, è previsto per i componenti della commissione del concorso per accedere in magistratura, quindi, non si comprende perché per valutare l’ingresso di futuri giudici e le prove scritte e orali dei candidati si debba ammettere, mentre per i compiti di alta amministrazione del Csm no. Viene fatto tra magistrati non tra passanti, quindi tra soggetti qualificati.Forse non si vuole che il potere correntizio diminuisca la sua influenza politica nel Csm, ma, di certo, il suddetto organo non può trasformarsi in un parlamentino dei magistrati, in contrasto con il potere politico e di governo. In tal maniera, infatti, si crea un ulteriore potere, ovvero quello politico che la magistratura non deve in alcun modo avere.I Costituenti, infatti, hanno previsto che i giudici amministrino la giustizia in nome del popolo rendendo un servizio altissimo alla società e che siano soggetti solo alla legge non ad altro, inclusa la politica. Tentare di recuperare il modello originario trovo sia solo un bene non un male.Quanto all’Alta Corte, l’istituzione della stessa garantirà una maggiore imparzialità ed autorevolezza, perché sarà composta da magistrati, avvocati e professori universitari sorteggiati tra una platea di professionisti di alto livello, che si occuperanno solo dei giudizi disciplinari.Si crea, quindi, un organo autonomo e staccato dal Csm per giudicare gli illeciti disciplinari, senza che sia lo stesso ente che amministra a giudicare i suoi amministrati. In questo modo si vogliono ridurre le attuali distorsioni generate dall’appartenenza alle correnti dei consiglieri, che attualmente giudicano i magistrati con quel rapporto che lega eletto ed elettore, ed evitare che fatti di rilievo (ingiuste detenzioni per più di un anno, ritardi pluriennali nel deposito di provvedimenti) possano rimanere impuniti, come purtroppo è avvenuto.Tutto ciò può rendere più credibile la magistratura. La campagna referendaria ha evidenziato il timore che in magistratura si vive nel dire Sì a questa riforma. Il fatto che molti colleghi contattati abbiano dichiarato di non volersi esprimere per paura di ritorsioni è indice di sistema viziato, per me da cambiare. È questa l’indipendenza e la libertà che c’è in una magistratura che dovrebbe garantire l’esercizio di diritti fondamentali e che parla di deriva autoritaria della riforma?