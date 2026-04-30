{{ subpage.title }}

True
Carlo Tarallo
2026-04-30

Il colonnello Giuli invia gli ispettori alla Biennale

Il colonnello Giuli invia gli ispettori alla Biennale
Alessandro Giuli (Ansa)
Il ministro della Cultura insiste con la sua crociata anti russa e manda a Venezia i funzionari. Il leghista Luca Zaia auspica una tregua tra il capo del dicastero (che però diserterà la Laguna) e Pietrangelo Buttafuoco. Mentre rimbalzano le voci di un possibile commissariamento.

Alessandro Giuli nei panni di Leslie Nielsen. La guerra santa di Giuli a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale e «colpevole» di aver riaperto il Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio, è infatti persa ancora prima di combatterla. Innanzitutto perché le varie pressioni di Giuli su Buttafuoco affinché si rimangiasse la decisione di riaprire il padiglione russo sono state rispedite al mittente senza troppi complimenti; in secondo luogo perché l’invio di ispettori, decisione di ieri, trasforma quella che era una polemica in una farsa che mette in serio imbarazzo il governo sulla scena internazionale.

Continua a leggereRiduci
biennale venezia
True

Annichilita la perizia sui Trevallion. «Nessuna diagnosi, soltanto ipotesi»

Annichilita la perizia sui Trevallion. «Nessuna diagnosi, soltanto ipotesi»
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham (Ansa)
Il consulente Tonino Cantelmi smonta il lavoro di Simona Ceccoli: «Dati utili ma forza probatoria limitata per carenze di metodo. Non emergono patologie psichiatriche evidenti. Essere rigidi non inficia la capacità genitoriale».

«La relazione psicodiagnostica non documenta patologie psichiatriche clinicamente evidenti né compromissioni cognitive o ideative tali da incidere automaticamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale». La perizia dei consulenti della famiglia Trevallion stronca la relazione della psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della vicenda che riguarda la famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

Continua a leggereRiduci
famiglia del bosco

Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale»

Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale»play icon

Per gli inquirenti, Andrea Sempio è stato il solo a uccidere Chiara Poggi. Convocato in Procura il prossimo 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

matteo carnieletto tivù verità
True

Caro energia, l’Ue se la cava con un aiutino

Caro energia, l’Ue se la cava con un aiutino
Ursula von der Leyen (Ansa)
  • La Commissione vara un piano per fondi di Stato nei settori più esposti: agricoltura, pesca, trasporti, industria pesante. Ma si limita a concedere compensazioni fino al 70%. Giancarlo Giorgetti: «Imbarazzante chiedere deroga al Patto per la difesa e non per famiglie e ditte».
  • Per Bruxelles il rincaro delle fonti fossili è l’occasione per accelerare sulle rinnovabili.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
caro energia
True

Parla Askatasuna. Insulti ai «negretti». «Il 25 aprile? Una rottura di c...»

Parla Askatasuna. Insulti ai «negretti». «Il 25 aprile? Una rottura di c...»play icon
In un fascicolo sul centro sociale le intercettazioni che svelano l’autentica natura dei militanti, tra razzismo e violenze di genere.

Tutti presi dall’ultimo, inesistente allarme sul ritorno del fascismo a margine delle grottesche scene viste il 25 aprile, i media italiani hanno decisamente trascurato una interessante vicenda giudiziaria che riguarda il centro sociale torinese Askatasuna. Come noto, i militanti antagonisti se la sono cavata tutto sommato bene al processo di primo grado andato a sentenza il 31 marzo 2025 presso il tribunale di Torino.

Continua a leggereRiduci
askatasuna
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy