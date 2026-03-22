{{ subpage.title }}

True
Francesco Borgonovo
2026-03-22

«I giudici ci hanno messo sei anni per dire che non sono antisemita»

«I giudici ci hanno messo sei anni per dire che non sono antisemita»
Il martirio di San Simonino da Trento di Giovanni Gasparro (nel riquadro)
Il pittore Giovanni Gasparro finito sotto accusa per il suo «Martirio di San Simonino da Trento»: «Il pm chiedeva la reclusione ma sono stato assolto perché il fatto non sussiste. In questo tempo ho subito danni negli affetti e sul lavoro».
Continua a leggereRiduci
giovanni gasparro
True

Titoli di Stato in «guerra»: Usa vicini alla soglia critica e sale il costo per i Btp

I nostri bond tornano a ballare, ma i fondamentali non c’entrano: dipende da conflitto nel Golfo e giochi degli investitori. Il debito americano sfora i 39 triliardi, il 124% del Pil.

C’è stato un tempo non troppo lontano in cui i Btp erano diventati quasi noiosi. Il titolo di Stato italiano non faceva più paura: roba buona per tranquilli cassettisti. Poi è arrivata la guerra e il mercato ha ricordato a tutti che la memoria è corta ma il rischio no.

Continua a leggereRiduci
titoli di stato

Pillole di galateo | Un biglietto è per sempre

Pillole di galateo | Un biglietto è per sempreplay icon
pillole di galateo
True

Cuciniamo insieme | Torta rustica

True
Cuciniamo insieme | Torta rusticaplay icon
content.jwplatform.com
Potremmo quasi definirla una ricetta di base da arricchire a piacimento. Noi l’abbiamo preparata così perché aspettiamo amici non carnivori a cena e dunque ci serviva di proporre un piatto d’intermezzo che fosse compatibile con le loro preferenze alimentari. Ma voi potete arricchire con salsiccia, pancetta, speck o magari inserendo altro formaggio a cubetti. La ricetta è semplice e di sicuro effetto. Si può gustare sia tiepida che fredda, evitate però di servirla appena sfornata.
Continua a leggereRiduci
cuciniamo insieme
True

Le toghe favorite dal sistema Palamara hanno fatto carriera. Ecco i nomi più grossi

Le toghe favorite dal sistema Palamara hanno fatto carriera. Ecco i nomi più grossi
In ordine da sinistra: Pietro Gaeta, Francesco Minisci e Paolo Auriemma (Ansa)
Da Paolo Auriemma a Michele Prestipino: le chat dello stratega delle nomine mostrano chi usufruito dei suoi aiutini. A danno dei colleghi.

Tutti lo cercavano. Tutti gli scrivevano. Tutti chiedevano incontri o sostegni. E tutti hanno fatto carriera. Le chat del caso Palamara raccontano gli intrecci senza filtri. Con frasi di questo tipo quando ci si affidava al capocorrente di Unicost: «La mia carriera è nelle tue mani». Come fece Gaetano Sgroia, attuale presidente di sezione al tribunale di Salerno.

Continua a leggereRiduci
giustizia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy