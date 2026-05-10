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Carlo Tarallo
2026-05-10

Giorgetti non cade nel trappolone della Ue

Giorgetti non cade nel trappolone della Ue
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Dopo l’apertura di Dombrovskis sulla possibile uscita dalla procedura d’infrazione in autunno, purché si evitino scostamenti per l’energia, il ministro ribadisce il suo credo: «Norme sbagliate generano conflitti. Nell’incertezza servono soluzioni realistiche».

Giancarlo Giorgetti non sa più come dirlo: in un momento di crisi come quello che sta attraversando praticamente l’intero pianeta, con la guerra di Usa e Israele contro l’Iran, con la conseguenza del blocco dello Stretto di Hormuz, che sta già facendo sentire i suoi effetti sui prezzi del carburante e quindi della vita soprattutto in Europa, occorre cambiare registro e liberarsi dai lacci delle regole della Ue, o almeno renderle flessibili, adeguarle alla situazione attuale.

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Cuciniamo insieme | Baccalà ceci e fave

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Cuciniamo insieme | Baccalà ceci e faveplay icon
Ecco una preparazione co coniuga la Primavera con un classico della cucina di magro: il baccalà con i ceci. Se si afa in questo modo il piatto acquista freschezza e diventa saporito pur rimanendo nutriente e leggero. Si prepara in pochissimi minuti e il successo è garantito.
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Hantavirus, 4 persone in quarantena in Italia

Hantavirus, 4 persone in quarantena in Italia
La nave «Mv Hondius» (Ansa)
Erano sul volo dove è salita la donna deceduta: scattata la sorveglianza attiva, nessun sintomo. Il direttore dell’Oms si riprende la scena: va da Sánchez, poi vola alle Canarie per lo sbarco della nave con il focolaio. E rassicura i locali adirati: «Rischio basso».

C’erano anche quattro turisti sbarcati in Italia (una residente in Toscana, un campano, un calabrese e un sudafricano ora in Veneto) a bordo del volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave crociera Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell’Hantavirus.

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La Biennale delle polemiche fa il botto: in 10.000 in coda solo il primo giorno

La Biennale delle polemiche fa il botto: in 10.000 in coda solo il primo giorno
Le proteste davanti alla Biennale di Venezia (Ansa)
Boom di visitatori ieri all’esposizione internazionale, in crescita del 10% rispetto al 2024. Proteste pro Kiev organizzate da +Europa all’ingresso e davanti al padiglione russo. Presenti pure Magi e l’ex ministro Kyenge.
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Trump insiste: «Ritiro delle truppe dall’Italia? Ci sto pensando»

Trump insiste: «Ritiro delle truppe dall’Italia? Ci sto pensando»
Donald Trump (Ansa)
  • Colloquio telefonico del leader Usa con il «Corriere della Sera»: «Non c’eravate quando avevo bisogno, io ci sono sempre stato».
  • Il tycoon fa ammorbidire la risoluzione all’Onu in vista della visita a Pechino. «New York Times»: «La Russia rifornisce Teheran attraverso il Mar Caspio».

Lo speciale contiene due articoli.

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