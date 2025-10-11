Carlo Tarallo
2025-10-11

Giani ultima spiaggia del campo largo. Ma Pd e M5s divorziano già ai comizi

Giani ultima spiaggia del campo largo. Ma Pd e M5s divorziano già ai comizi
Eugenio Giani (Ansa)
Dopo le figuracce nelle Marche e in Calabria, il centrosinistra spera in un sussulto nella Toscana «rossa». Schlein e Conte appesi a un candidato indigesto. Lo sfidante Tomasi: «Usano la Regione come laboratorio».
Subscribe
elezioni regionali toscana

Chiusa la pratica Israele Trump apre il vero fronte: «Cinesi ostili, altri dazi»

Chiusa la pratica Israele Trump apre il vero fronte: «Cinesi ostili, altri dazi»
Donald Trump (Ansa)
La Casa Bianca vuole limitare l’influenza del Dragone sul teatro mediorientale. Lunedì «The Donald» sarà a Tel Aviv, intanto tende una mano anche a Teheran.
Subscribe
trump israele

L’esercito di Netanyahu arretra, esuli verso casa

L’esercito di Netanyahu arretra, esuli verso casa
Getty Images
Prima fase della tregua: completato il ritiro parziale delle truppe da Gaza, entro martedì Hamas rilascerà gli ostaggi israeliani. Gli Usa inviano 200 soldati per monitorare. A Khan Younis rientrano gli sfollati. Riprende il flusso di aiuti umanitari nella Striscia.
Subscribe
tregua gaza

Albanese e la sinistra: flirt già finito

Albanese e la sinistra: flirt già finito
Francesca Albanese (Imagoeconomica)
Le battute (l’ultima contro i napoletani) e gli scivoloni della relatrice Onu adesso inquietano i progressisti. Salvini duro: «Prenda una barca e non rompa i c...».
Subscribe
francesca albanese

Quanti «orfani» della guerra si vedono in giro

Quanti «orfani» della guerra si vedono in giro
Alessandro Orsini (Imagoeconomica)

La pace a Gaza? «È funzionale ai preparativi di un’altra guerra». Il professor Alessandro Orsini, grande esperto di conflitti, l’altra sera in tv sprizzava ottimismo. Oltre a mettere in luce i lati oscuri dell’intesa raggiunta con il contributo di Donald Trump («Saranno le imprese americane, inglesi, francesi - fate voi - a occuparsi di ricostruire centinaia di appartamenti»; «Nell’accordo c’è scritto che gli alloggi saranno realizzati in base alle leggi del libero mercato»; «I palestinesi non avranno i soldi per comprare la casa, i letti, gli armadi, le scrivanie e le pentole»), non solo si è detto certo che la tregua sia necessaria per dare «una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica in Palestina». Ma, alla fine delle sue previsioni belliche, il sempre misurato docente di sociologia del terrorismo ha concluso che la pace è stata raggiunta soltanto perché Trump sta preparando un attacco all’Iran.

Subscribe
tregua gaza
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy