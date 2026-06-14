True Antonello Piroso La sarda errante con la bussola di sinistra Geppi Cucciari (Ansa)

Eroina del progressismo mediatico dentro il servizio pubblico, ha la licenza di irridere i ministri meloniani con l’«autorizzazione» del fan Mattarella. E, grazie alla (potente) agenzia di Beppe Caschetto, può okkupare i palinsesti per sensibilizzare i giovani compagni.Cognome e nome: Cucciari Maria Giuseppina. Aka Geppi. Come Gepy & Gepy (cantante che con Ornella Vanoni gorgheggiava Più: «Io più te..."), ma con due «p».Super ospite al prossimo Sanremo, quello di Stefano De Martino. Lei e il «bravo presentatore» fanno infatti parte della stessa agenzia, l’Itc di Beppe Caschetto, vero dominus del Festival insieme a Gianmarco Mazzi, agente di Massimo Giletti mentre era sottosegretario nel governo di Giorgia Meloni (incompatibilità dei ruoli, possibile conflitto d’interessi: non pervenuti), in passato direttore artistico del caravanserraglio canoro, epoca Paolo Bonolis, nei ritagli di tempo ministro del Turismo.Geppi «Cacciari», l’intellettuale - comica, attrice, scrittrice - che sa di arte e filosofia.La Sarda errante: girovaga di reti e palinsesti per 25 anni, anche se da oltre dieci si è accampata in viale Mazzini. Sedici anni fa, era nella squadra di Victor Victoria su La7, il late show di Victoria Cabello, «che l’ha scoperta e con cui i rapporti, pare, si siano un po’ raffreddati», ha annotato Michele Masneri sul Foglio del 17 maggio 2025, vedendo in Geppi con due «p» il risultato di un assemblaggio: «Come se un impazzito Angelo Guglielmi, tipo lo scienziato del film Povere creature, l’avesse ricostruita mettendo un po’ di Avanzi di Serena Dandini, un pizzico di Michela Murgia, una grattugiata di bottarga di Daria Bignardi, il tutto fatto rosolare in una notte di luna piena nel vecchio loft del Pd», allegriaaaa!. Gli eventuali dissapori con Cabello, tuttavia, devono essere stati superati, visto che Vic il 16 gennaio era a Splendida cornice. Che è la trasmissione su Rai 3, al debutto nel gennaio 2023, con cui si è finalmente imposta al grande pubblico («grande» per i parametri odierni, quando si brinda al successo se in prima serata si scavalla il milione di telespettatori). Popolarità che però con la qualità del programma c’entra poco.A luglio 2023, infatti, Geppi con due «p» fulmina Gennaro Sangiuliano, quando al premio Strega ammette - senza offesa: bel fesso - di non aver nemmeno sfogliato i libri della cinquina finalista.Mentre Fabio Fazio lascia la Rai per la Nove.Risultato? Si è ritrovata «sarda subito».Vestale della sinistra televisiva.Eroina del progressismo mediatico dentro il servizio pubblico (tendenza «pop», il fronte inchiestistico è invece coperto da Sigfrido Ranucci, anche se talvolta gli tocca cospargersi il capo di cenere). Ma mai tuonando contro «TeleMeloni», perfino quando Concetto Vecchio l’ha sfruculiata per Repubblica il 14 gennaio 2024: «Io mi sento libera di dire quello che voglio».Geppi con due «p» piace alla gente che piace. Copertine di Vanity Fair e del Venerdì di Repubblica, con torrenziale chiacchierata sul divano a casa di Natalia Aspesi, che le ha chiesto: «Non hai avuto figli, ti spiace?». «Mi spiace moltissimo ed è l’unica cosa che vorrei dire a questo riguardo».L’argomento è - comprensibilmente - tabù.Quando Vanity Fair, febbraio 2025, le ha domandato: «Nel 2012 hai detto: “Mi preparo per la prova atletica più grande per una donna, avere un figlio”», la replica fu gelida: «Questa è una domanda che a un uomo che non ha figli non si fa mai, e mi chiedo perché. Gli anni in cui era in essere quell’idea, era più facile, ma li ho spesi male».Gode della stima e della affettuosa considerazione di Sergio Mattarella, il che conferma che nessuno è perfetto.Con un «fan» così, ovvio che Geppi con due «p» sia arrivata a concludere di potersi concedere qualunque battuta, in ogni dove.Anche quando sede e occasione richiederebbero forse un altro standing, vedi alla voce Alessandro Giuli (per il quale non ho alcuna simpatia, come sa chi sa), maggio 2025, cerimonia di presentazione dei David di Donatello al Quirinale, così perculato: «Lei è l’unico ministro i cui interventi possono essere addirittura ascoltati al contrario come un disco dei Black Sabbath, e a volte migliorano».Domanda: se tale esercizio di stile se lo fosse concesso, che so, quel «fascista» del comico Andrea Pucci nei confronti di un ministro dem come Dario Franceschini, tanto più al cospetto del capo dello Stato, riuscite a immaginare lo sturm und drang che si sarebbe scatenato, nevvero?«È questo suo modo di essere, la capacità endemica della giocoliera che lancia le parole, senza mai farle cadere nel vuoto», ha commentato in brodo di giuggiole Beatrice Dondi sull’Espresso, «che le permette di sbriciolare un ministro della Cultura dietro l’altro», nientemeno.Geppi Sbriciolator è entrata a far parte del laboratorio artistico di Zelig nel 2001, anno della laurea in legge alla Cattolica (a 28 anni, con calma).Da allora non si è più fermata, «dimostrando la sua anima poliedrica», è scritto sul sito dell’agenzia del Caschetto di cui sopra, il boss delle cerimonie tv, «potente» per definizione (pigra: di dirigenti tv che lo subiscono, o che hanno con lui inconfessate corrispondenze di amorosi sensi professionali, e di conduttori e giornalisti che lo temono).Sui propri inizi, lei in verità non ha dettagliato più di tanto.Sicché, per apprendere di trascorsi con Alessandro Siani, ho dovuto inciampare in una di lui intervista, al Corriere della Sera il 18 marzo 2025: «Abbiamo fatto insieme la gavetta in un localino di cabaret dove non c’era nemmeno il camerino, eravamo un gruppo nutrito di comici, ma nutrito non è la parola giusta, perché facevamo la fame».E il 13 aprile 2026 in quella di Lucio Wilson, che ha preso il posto di Carlo Taranto nel trio della Gialappa’s band: «Lei era a Milano per studiare, lavorava da un commercialista. Un giorno mi telefona: ciao, mi presento, sono Geppi, so che sei sardo come me e bazzichi lo Zelig, vorrei fare la comica, mi aiutti? Abbiamo iniziato a buttare giù pezzi insieme, così».«La qualità in tv esiste ancora. Geppi Cucciari ha fatto un ottimo lavoro con Splendida cornice, un programma che funziona, intelligente, e con un’idea nuova», ha sentenziato Mia Ceran, in Rai con Tv talk, sulla Stampa il 15 maggio scorso. Ma: davvero il mixare l’«alto» e il «basso» sarebbe inedito? Il giochino era già praticato vent’anni fa a La7 da Niente di personale e Le invasioni barbariche.Che Geppi con due «p» conosce perché nella stagione 2013 nel talk di Bignardi aveva una rubrica, Agenda Geppi.Non per inzigare, ma Ceran fa parte, toh, della stessa scuderia di Geppi, la Itc del Caschetto-sempre-in-piedi. Come Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, che il 2 aprile, giorno di uscita del suo nuovo film, era ospite, toh, chez Geppi con due «p».Come Fabio Volo, tornato in tv con Kong, su Rai 3, che è andato a presentare, toh, anche lui da Geppi con due «p», il 9 aprile.Scriveva l’8 marzo 2012 Aldo Grasso sul Corriere, a proposito di G Day, in onda in quel momento su La7: «Mi dichiaro ufficialmente primo supporter di Geppi Cucciari».Contento lui.Che tuttavia avvertiva: «Per esaltare le doti precipue di Geppi, ci vogliono interlocutori sconosciuti, perché altrimenti si tende inevitabilmente al cazzeggio, come con Giovanni Floris (toh: anche lui rappresentato da Caschetto, la parentesi è mia). Sono tutti amici, fanno tutti parte della stessa compagnia di giro, non è il caso di infierire (e certe sere ci sono ospiti che meriterebbero di essere impalati, metaforicamente)», questa parentesi invece è proprio di Grasso, una rasoiata che nemmeno il Franti che è in me sarebbe stato capace di partorire. Conclusione: «Geppi rischia il fazismo, la marketta occulta. Anche se quello più grande è di diventare un ufficio di collocamento della scuderia di Caschetto», come volevasi dimostrare.Impeccabile Grasso. Che coerentemente il 9 aprile scorso, insieme a Volo ed altri, era ospite di Splendida cornice (e non era neppure la prima volta), per parlare della sua ultima fatica letteraria, Cara televisione (Raffaele Cortina 2023), vabbè. Il 16 aprile è stata la volta di un altro Grasso, Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella e capo della comunicazione del Quirinale, in quanto autore del romanzo Finchè durerà la terra (Rizzoli, 2026).Con lui Geppi con due «p» si è intrattenuta a proposito della grazia.Quella a Nicole Minetti, il cui caso era deflagrato cinque giorni prima?Macché: hanno amabilmente disquisito sul film La grazia di Paolo Sorrentino, e ciccia. Non subito, ma «prima o poi mi candido in Sardegna», ha annunciato Geppi Sbriciolator.L’anno scorso l’abbiamo vista intervenire sul referendum sul Jobs act. Dove? Da Maria De Filippi ad Amici.Voleva sensibilizzare i giovani: «Votare è una questione di principio».«Ma perché? Non sono già abbastanza sensibili di loro?», si interrogherebbe oggi Francesco De Gregori, indispettito dal conformismo buonista.Che essendo un tic, una posa, può essere clonato dall’algoritmo.Masneri sul Foglio: il giorno in cui «un’Intelligenza artificiale di sinistra mischierà autonomamente la Costituzione più bella del mondo, Gaza, la santità delle librerie fisiche, il corpo delle donne... quanti posti di lavoro si perderanno?». A si biri!