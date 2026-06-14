{{ subpage.title }}

True
Salvatore Drago
2026-06-14

F1, la Ferrari vince dopo due anni. Hamilton trionfa, Antonelli va ko

F1, la Ferrari vince dopo due anni. Hamilton trionfa, Antonelli va ko
Lewis Hamilton festeggia sul podio dopo il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalunya (Ansa)
Il britannico conquista a Barcellona la sua prima vittoria con il Cavallino, interrompendo anche un'astinenza personale che durava dal 2024. Leclerc e Antonelli si fermano nel finale. La Rossa rientra nella corsa al titolo.
Continua a leggereRiduci
True

Il Sistema Reggio svuota Campovolo. Estate senza musica, il Liga s’infuria

Il Sistema Reggio svuota Campovolo. Estate senza musica, il Liga s’infuria
Ansa
Politica e coop, abituate a gestire il business dell’accoglienza, steccano nell’organizzazione dei grandi eventi. Stop al festival clou con la scusa del veto ai rapper Kanye West e Travis Scott. Dal 2022 bilanci mai decollati.

Una cosa si è capita chiaramente: per il «Sistema Reggio» è meglio continuare a puntare sul business dell’accoglienza, piuttosto che avventurarsi in quello ben più complicato dei grandi eventi.

Continua a leggereRiduci
reggio emilia
True

Il guru dell’Intelligenza artificiale si crede dio

Il guru dell’Intelligenza artificiale si crede dio
Dario Amodei (Getty Images)
Dario Amodei, presunto guru dell’Intelligenza artificiale «buona» in linea con Prevost, si oppone ai limiti chiesti dalla Casa Bianca.

Venerdì, infatti, il Dipartimento del Commercio statunitense, citando preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale, ha ordinato al colosso di Dario Amodei di impedire a qualsiasi cittadino straniero di accedere ai suoi modelli d’IA più recenti.

Continua a leggereRiduci
dario amodei
True

Convegno sull’IA spostato: è giallo

Convegno sull’IA spostato: è giallo
Alessandro Giuli (Ansa)
Mistero sulla sala, concessa dal Mic e poi tolta, per la conferenza sull’enciclica del Papa. Per «Dagospia», lo stop sarebbe stato causato dall’arrivo di Thiel. Mai stato in agenda.

Secondo il popolare sito Dagospia, il convegno organizzato a Roma l’11 giugno scorso dall’Associazione Gioberti per discutere dell’enciclica Magnifica Humanitas, che papa Leone XIV ha dedicato alla tutela dell’umanità nel tempo dell’Intelligenza artificiale, doveva essere l’occasione per un ritorno a Roma di Peter Thiel, il fondatore di Palantir, al centro delle polemiche per le sue esternazioni sull’Anticristo.

Continua a leggereRiduci
giuli convegno
True

La scommessa dei privati su SpaceX deve svegliare il mercato italiano

La scommessa dei privati su SpaceX deve svegliare il mercato italiano
Ansa
La sfida di Elon Musk può stimolare l’industria tecnologica nostrana, ancora sottovalutata.

Risparmiatori e gestori del risparmio italiani stanno valutando la quotazione avviata il 12 giugno di SpaceX, guidata da Elon Musk, sul Nasdaq, lo scenario nel breve periodo di entrata in Borsa di decine di altre aziende tecnologiche negli Stati Uniti nonché il possibile valore prospettico finanziario della possibile strutturazione di una esoconomia, cioè ciclo del capitale extraterrestre con impatto amplificante su quello terrestre. Qui un mio parere.

Continua a leggereRiduci
spacex
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy