True Stefano Passaquindici Plan de Corones: estate tra sport e relax all’ombra delle Dolomiti Plan de Corones@ IDM Südtirol-Alto Adige/Harald Wisthaler

Un paradiso alpino arricchito da musei, escursioni, benessere e dal design esclusivo del Falkensteiner Hotel Kronplatz.Immaginate un imponente panettone naturale che si staglia contro l'azzurro del cielo sudtirolese, un punto di osservazione privilegiato dove lo sguardo può spaziare liberamente dalle vette frastagliate delle Dolomiti, dichiarate Patrimonio Mondiale Unesco, fino alle imponenti creste dei ghiacciai delle Alpi Aurine: questo è Plan de Corones, una destinazione che incarna l'essenza stessa della montagna in ogni sua sfumatura.Tuttavia quando il bianco dell’inverno lascia spazio ai colori intensi dell’estate alpina, Plan de Corones diventa uno spettacolo naturale da vivere all’aria aperta. I pascoli si tingono di verde brillante, i boschi profumano di resina e i sentieri si aprono verso panorami che sembrano infiniti. Qui ogni giornata può trasformarsi in un’esperienza diversa: escursioni panoramiche lungo percorsi adatti a ogni livello, trekking in alta quota tra rifugi e malghe tradizionali, passeggiate rilassanti immerse nel silenzio della natura oppure itinerari più avventurosi per chi desidera raggiungere le vette circostanti. Anche gli amanti delle due ruote trovano qui la loro dimensione ideale, grazie ai numerosi percorsi per mountain bike e ai tracciati per il freeride che garantiscono discese adrenaliniche verso valle. La posizione strategica del Plan, nel cuore della Val Pusteria, invita inoltre a esplorare i suoi affascinanti dintorni: a pochi minuti si trova Brunico, il capoluogo pusterese con il suo maestoso castello sede del Mmm Ripa e le sue vie storiche colorate, mentre a breve distanza si aprono le porte di San Vigilio di Marebbe, borgo ladino intriso di tradizioni. Poco lontano, le acque color smeraldo del Lago di Braies e i riflessi alpini del Lago di Anterselva offrono scenari da cartolina, completando un'offerta che spazia dalla natura incontaminata delle Vedrette di Ries fino al richiamo delle leggendarie Tre Cime di Lavaredo. In questo contesto di rara bellezza, il connubio tra sport e cultura è celebrato dalla presenza di eccellenze come il Messner Mountain Museum Corones, opera di Zaha Hadid, e il Lumen, museo dedicato alla fotografia di montagna. Per chi desidera vivere questa doppia anima del territorio circondato dal massimo comfort, il Falkensteiner Hotel Kronplatz rappresenta la scelta d'eccellenza: situato proprio alla base della montagna a Riscone, questo hotel di design, concepito dall'architetto Matteo Thun, accoglie gli ospiti in un ambiente che fonde eleganza contemporanea e spirito alpino. La struttura non è solo un punto di partenza strategico per raggiungere le vette o visitare il vicino Museo Etnografico di Teodone, ma un vero e proprio santuario del benessere dove la filosofia gastronomica 7Summit delizia il palato e la scenografica Acquapura Summit SPA offre rigenerazione totale. «I nostri ospiti - spiega Mark Van Leevwen, brillante e capace direttore dell’albergo - oltre alla possibilità di rilassarsi nel nostro hotel tra piscine, Spa e ottima cucina, hanno a disposizione un experience concierge che li consiglia e prenota per loro le migliori escursioni possibili. E la scelta è davvero infinita - conclude il direttore - tra escursioni a piedi, bici o cavallo; parapendio, canyoning e rafting; golf e tennis, ma anche visite culturali». Rilassarsi nella piscina panoramica sul tetto dopo una giornata trascorsa tra i borghi della Val Pusteria o sulle piste innevate, osservando la sagoma della montagna che cambia colore al tramonto, significa comprendere appieno perché Plan de Corones sia una meta capace di stregare il cuore di ogni viaggiatore, promettendo un'esperienza che va ben oltre la semplice vacanza, trasformandosi in un ricordo indelebile di libertà e bellezza assoluta. Quando i primi fiocchi di neve tornano a imbiancare le sue pendici, il Plan si trasforma in quello che molti considerano il comprensorio sciistico numero uno in Alto Adige, un paradiso invernale che vanta 120 chilometri di piste perfettamente preparate e impianti di risalita all'avanguardia tecnologica. Qui, gli appassionati dello sci e dello snowboard trovano un terreno di gioco senza eguali, dove le leggendarie «Black Five» mettono alla prova anche gli sciatori più esperti, mentre i pendii più dolci e soleggiati offrono il contesto ideale per chi desidera godersi curve ampie in totale relax.Info: www.falkensteiner.com; www.suedtirol.info/it.