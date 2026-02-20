{{ subpage.title }}

True
Valerio Benedetti
2026-02-20

Il «filantropo» è caduto in disgrazia: Gates rinuncia all’evento in India

Il «filantropo» è caduto in disgrazia: Gates rinuncia all’evento in India
Bill Gates (Ansa)
I documentati legami con Jeffrey Epstein affossano mister Microsoft: non va al summit sull’Ia.

Ieri Bill Gates ha annullato il suo intervento previsto in India a un summit sull’Intelligenza artificiale. In una nota, la Fondazione Gates ha spiegato che, «dopo un’attenta valutazione e per garantire che l’attenzione rimanga sulle priorità chiave dell’Ai Summit, Gates non terrà il suo discorso». Per il resto, la fondazione ha aggiunto di «restare pienamente impegnata nel lavoro in India per promuovere obiettivi comuni in materia di salute e sviluppo».

Continua a leggereRiduci
bill gates
True

Il decreto Bollette spegne in Borsa i produttori d’energia

Il decreto Bollette spegne in Borsa i produttori d’energia
iStock
  • L’aumento Irap e gli aggravi sulle rinnovabili mandano a picco i titoli Edison, Enel, A2A. Allarme Bce: le famiglie pagano troppo.
  • Il consigliere di Confindustria Ceramica Filippo Manuzzi: «Il decreto contribuisce ad allineare il costo di elettricità e gas tra noi e la Ue. Attenti all’accordo di libero scambio con l’Asia».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
decreto bollette

Caso Epstein, Berlato (Ecr/FdI) chiede verifiche urgenti alla Commissione Ue

True
Caso Epstein, Berlato (Ecr/FdI) chiede verifiche urgenti alla Commissione Ue
Sergio Berlato, eurodeputato Ecr/FdI
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato ha presentato un’interrogazione urgente alla Commissione europea sul caso Epstein, chiedendo chiarimenti sui presunti legami tra il finanziere statunitense e l’ambiente istituzionale di Bruxelles.
Continua a leggereRiduci
caso epstein
True

Barabotti: «Cariche pubbliche solo agli italiani»

Barabotti: «Cariche pubbliche solo agli italiani»
Andrea Barabotti
Il deputato della Lega: «I ruoli apicali nei ministeri, in Parlamento, nell’esecutivo e in Regione devono essere affidati a chi possiede un legame originario con la nazione».

Vi ricordate di Cécile Kyenge, nata in Congo, ministro per l’Integrazione nel governo Letta del 2013? Ecco, se anche volesse, questa signora, non potrebbe mai diventare presidente del Consiglio, del Senato o tantomeno presidente della Repubblica e nemmeno governatore di Regione. Sarebbe così se passasse la proposta di legge del deputato della Lega, Andrea Barabotti (40 anni, militante da quando ne aveva 22), con la quale vorrebbe «preservare l’identità nazionale, la continuità istituzionale e la fedeltà verso la Repubblica».

Continua a leggereRiduci
intervista andrea barabotti

Sentenza Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo questa decisione»

True
Sentenza Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo questa decisione»play icon

«Dopo Geo Barents la sentenza sul risarcimento a Sea Watch? Noi, fino a ora, abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così».

Così il ministro dell’Interno ha risposto a margine dell’evento di questa mattina alla Stazione Termini di Roma, dove è stato inaugurato un nuovo ufficio della Questura.

piantedosi sea watch
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy