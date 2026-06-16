Redazione digitale Frocinema, la replica: «Nessun finanziamento pubblico al festival» (iStock)

Dopo l'articolo pubblicato il 14 giugno, Jacopo Bistacchia chiede una rettifica sostenendo che Frocinema non abbia ricevuto fondi da Comune e Regione, ma solo contributi privati dell'8×1000 Soka Gakkai. La controreplica di Maddalena Loy: «I finanziamenti pubblici riguardano la Fondazione Piccolo Cinema».Gentile direttore, con la presente si richiede la pubblicazione di una rettifica in relazione all’articolo pubblicato il 14 giugno 2026 e intitolato «A Roma “Frocinema” si fa coi soldi pubblici di Gualtieri (e Rocca)». L’articolo contiene affermazioni non corrispondenti alla realtà in quanto attribuisce al festival Fr*cinema l’utilizzo di finanziamenti pubblici provenienti dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, affermando, sin dal titolo e dal sommario, che la manifestazione «si fa coi soldi pubblici» e che avrebbe ricevuto «250.000 euro dal Comune e 300.000 dalla Regione». Tale ricostruzione è inesatta. Fr*cinema non è stato finanziato con fondi pubblici comunali o regionali. L’unico contributo ricevuto è costituito da fondi privati provenienti dall’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Distinti saluti.Jacopo Bistacchia (email)<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/frocinema-la-replica-nessun-finanziamento-pubblico-al-festival-2677048515.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="i-fondi-pubblici-riguardavano-la-fondazione" data-post-id="2677048515" data-published-at="1781635650" data-use-pagination="False"> «I fondi pubblici riguardavano la Fondazione» Gentile signor Bistacchia, nell’articolo ho specificato (più e più volte!) che Fr*cinema è un progetto della Fondazione Piccolo Cinema, cui sono andati i fondi pubblici (300.000 e 250.000 euro). Da nessuna parte ho scritto che «Fr*cinema è stato finanziato con fondi comunali o regionali».Maddalena Loy