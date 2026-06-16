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Redazione digitale
2026-06-16

Frocinema, la replica: «Nessun finanziamento pubblico al festival»

Frocinema, la replica: «Nessun finanziamento pubblico al festival»
(iStock)

Dopo l'articolo pubblicato il 14 giugno, Jacopo Bistacchia chiede una rettifica sostenendo che Frocinema non abbia ricevuto fondi da Comune e Regione, ma solo contributi privati dell'8×1000 Soka Gakkai. La controreplica di Maddalena Loy: «I finanziamenti pubblici riguardano la Fondazione Piccolo Cinema».

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«Lombardia centro dell’innovazione». Piano da 255 milioni per ispirare la Ue

«Lombardia centro dell’innovazione». Piano da 255 milioni per ispirare la Ue
Guido Guidesi (Imagoeconomica)
Guidesi vara il pacchetto industriale con incentivi e contributi a sostegno della transizione digitale. Focus anche sulle Pmi.

Nella sfida dell’innovazione tecnologia la Regione Lombardia conferma il proprio ruolo da protagonista europeo. L’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ieri ha presentato il «Pacchetto Innovazione» confermando un intervento strutturale da 255 milioni di euro che segna un cambio di paradigma.

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In Francia amano le donne col velo però si infuriano per l’Ave Maria

In Francia amano le donne col velo però si infuriano per l’Ave Maria
Kevin Nader (Getty Images)
Bufera nella roccaforte rossa per la preghiera cristiana del politico Kevin Nader (Rn).

«O la laicità vale per tutti o per nessuno». Dopo aver scandito queste parole, nei giorni scorsi, un esponente del Rassemblement national (Rn), il cattolico Kevin Nader, in seno al Consiglio comunale di Ivry-sur-Seine, 65.000 abitanti nei dintorni di Parigi, è poi subito passato, reggendo in mano un crocifisso, a recitare l’Ave Maria.

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Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»

Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»
Mario Draghi (Ansa)
Esce il libro con i principali discorsi dell’ex premier e presidente della Bce. Tra cui la storica sconfessione del modello deflazionista costruito dalla Ue. Un monito che, però, Bruxelles non ha mai preso sul serio.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo l’estratto di uno dei discorsi di Mario Draghi - già governatore della Bce e premier - che compongono il libro Competere o sparire (Rizzoli, 232 pagine, 20 euro), disponibile da oggi. Il brano proposto è la prolusione di La Hulpe il 16 aprile 2024.

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Dimmi La Verità | Santomartino: «La conflittualità nel mondo cresce sempre di più»

Dimmi La Verità | Santomartino: «La conflittualità nel mondo cresce sempre di più»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 giugno 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché l'indice di conflittualità nel mondo cresce sempre di più.

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