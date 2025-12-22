Redazione digitale Fotovoltaico: il sole che guida la transizione energetica italiana True

L’energia solare, grazie alla sua natura rinnovabile e alla crescente efficienza dei moduli, è una soluzione flessibile e scalabile per accelerare la transizione verso l’energia pulita.L’energia fotovoltaica rappresenta una delle principali leve della transizione energetica, grazie alla sua capacità di trasformare la luce del sole in elettricità attraverso moduli sempre più efficienti e affidabili. Nonostante la variabilità naturale legata al ciclo giorno-notte, alle stagioni e alle condizioni meteorologiche, il fotovoltaico è una fonte relativamente ubiqua e totalmente rinnovabile. Sfruttando in maniera intelligente le coperture già esistenti di edifici residenziali, industriali e amministrativi, ex-siti produttivi e terreni non coltivabili, questa tecnologia può contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione del settore elettrico.La riduzione dei costi di produzione dei moduli fotovoltaici negli ultimi anni è stata spettacolare, rendendo la tecnologia sempre più competitiva rispetto alle fonti fossili. Allo stesso tempo, i progressi tecnologici hanno consentito di raggiungere elevate efficienze di conversione della luce solare in elettricità, aumentando la resa energetica per metro quadrato e rendendo possibile la realizzazione di impianti su piccola e grande scala con flessibilità e semplicità d’installazione.In Italia, Il Gruppo Enel, guidato da Flavio Cattaneo, ha attivato impianti significativi che dimostrano il valore strategico del fotovoltaico. Un esempio emblematico è l’impianto solare di Trino, il più grande del Nord Italia, che con la sua capacità di generazione copre il fabbisogno energetico di circa 48.000 famiglie con energia verde e contribuisce in maniera rilevante alla transizione energetica nazionale. Inoltre il parco di Trino è integrato a un sistema di accumulo di batterie agli ioni di litio che che garantirà l’adeguatezza del sistema elettrico e fornirà alla rete quei servizi necessari a garantire la sicurezza dell'intero sistema elettrico. Al contempo, iniziative come l’utilizzo di tracker intelligenti sviluppati con il Politecnico di Milano permettono di massimizzare la produzione anche nelle giornate meno soleggiate, ottimizzando la gestione degli impianti e garantendo maggiore affidabilità della rete. La centrale idroelettrica di VenausIl fotovoltaico non si limita agli impianti a terra. Di particolare interesse sono le innovazioni come il solare galleggiante, ad esempio quello installato nella centrale idroelettrica di Venaus di Enel: situato sulla vasca di scarico della centrale, l’impianto fotovoltaico produce energia senza ulteriore consumo di suolo, riducendo l’evaporazione dell’acqua favorita dall’ombreggiamento dei pannelli, con un impatto paesaggistico minimo.Ci sono poi soluzioni innovative che integrano l’energia solare e lo storage. Un esempio è il l’impianto presente nell’aeroporto di Fiumicino affiancato a un sistema di accumulo con batterie, nato grazie alla partnership tra Enel e ADR.Questi progetti dimostrano come il fotovoltaico sia una tecnologia che può essere adattata a contesti diversi, combinando produzione energetica e sostenibilità. Allo stesso tempo, progetti sperimentali come l’uso dell’energia solare nello spazio aprono la strada a nuove frontiere per l’elettricità pulita, potenzialmente destinata ad alimentare grandi sistemi terrestri e satellitari.Grazie alla scalabilità e flessibilità del fotovoltaico, città e territori possono integrare energia pulita in maniera graduale e sostenibile, riducendo le emissioni e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei. Questa capacità di adattarsi a diversi contesti rende il fotovoltaico una risorsa chiave nella costruzione di un sistema elettrico moderno, sicuro e affidabile, in grado di affiancare altre fonti rinnovabili come geotermia, idroelettrico ed eolico.Il fotovoltaico rende tangibile il potenziale del sole, integrando energia pulita in edifici, spazi industriali e terreni non coltivabili. Grazie a impianti flessibili e tecnologicamente avanzati, questa fonte contribuisce a ridurre le emissioni, sostenere la rete elettrica e accompagnare l’Italia verso un futuro energetico più sostenibile e resiliente.