Benedetto Rocchi
2025-09-07

La scelta spericolata fatta da «Avvenire»: fine vita, sì alla legge

iStock
Il quotidiano dei vescovi ospita interventi favorevoli a una norma più permissiva. Ma sembra tradire il senso di «Evangelium vitae».
fine vita

«Per uscire dalla crisi spirituale dobbiamo combinare mente e corpo»

Rod Dreher (Getty Images)
L’intellettuale americano ospite alle Tavole di Assisi: «Siamo bloccati nella parte del cervello che vede la verità solo se è scientifica. Ma per trovare Dio bisogna pregare e osservare tutto il bello della Chiesa».
rod dreher

Giubileo Lgbt, ma il Papa è occupato

Ansa
Per monsignor Savino, numero due della Cei, l’eucaristia è «inclusiva». I fedeli a San Pietro sperano nel saluto del pontefice. I trans peruviani: «Aprirà il suo cuore».
giubileo lgbt

Nuovo allarme sul Covid: provoca raucedine

iStock
Con l’autunno alle porte riparte la psicosi per il virus e ricompare la conta dei contagi sui giornali. Pregliasco: «L’ondata è in corso» Apprensione dei media anche per l’ennesima variante: Stratus, informano preoccupati, può addirittura causare una leggera disfonia.
covid

A Milano e Bologna si paga più Irpef. In Sardegna i cittadini meno vessati

Sotto il Duomo la media pro capite è di 8.846 euro, contro i 5.663 a livello nazionale.
irpef milano bologna
