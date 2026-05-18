True Federico Novella «Per Xi conta soltanto l’America» Federico Rampini (Ansa)

L’analista Federico Rampini: «Col vertice di Pechino tramonta l’idea sciocca di un’alleanza Europa-Cina per rispondere ai dazi di Trump. È sconcertante che un leader comunista capisca la forza del capitalismo Usa meglio di Bruxelles».Trump e la Cina, la crisi iraniana, il ruolo dell’Europa. Federico Rampini analizza con La Verità le sfide attuali, riassunte nel suo ultimo libro, Pane e cannoni. Un mondo in guerra e le sue nuove regole (Mondadori).Commercio e guerra sembrano fusi in un unico campo di battaglia. Quando si è infranto il sogno della globalizzazione pacifica? «L’Età dell’Oro della globalizzazione, per le élite del World Economic Forum di Davos, i loro ideologi, i tecnocrati e i media succubi di quel conformismo, è finita solo per colpa di quel mascalzone di Donald Trump. Basta che se ne vada, e potremo tornare nel Giardino dell’Eden. Nella realtà per vasti ceti sociali non è mai esistito quel mondo di favole che doveva arricchirci tutti. Le crisi di rigetto della globalizzazione si susseguono nei decenni. Alcune erano state gestite con robuste dosi di protezionismo da altri due presidenti repubblicani, Nixon negli anni Settanta e Reagan negli anni Ottanta. Altri scossoni formidabili arrivarono con la crisi del 2008 e la pandemia. Sullo sfondo, da almeno vent’anni sta crescendo un macro-squilibrio insostenibile: la Cina ha usato le regole del commercio mondiale contro di noi, ha calpestato quelle regole quando voleva, ha inseguito un modello mercantilista accumulando avanzi commerciali destabilizzanti. In un certo senso ha replicato i modelli di altri dragoni asiatici come Giappone e Corea del Sud. Ci ha aggiunto però una scala dimensionale ben superiore, un’ostilità geopolitica all’Occidente, e un’aspirazione autarchica: con Xi Jinping la Cina vuole dominare sia le industrie mature e tradizionali sia quelle più avanzate, vuol essere indispensabile al resto del mondo ma non vuole dipendere da nessuno». La visita a Pechino di Donald Trump è stata segnata da dichiarazioni distensive. Sotto i convenevoli, la distanza resta?«Più che distanza, si tratta di rivalità sistemica. È una situazione che i leader di turno possono gestire passando da una tregua all’altra, da un compromesso precario all’altro, in un equilibrio instabile, cercando di evitare il peggio. Di quel vertice però colpisce un altro aspetto. Un anno prima in Europa molti fantasticavano che per reagire ai dazi di Trump bisognava costruire una grande alleanza Ue-Cina, preludio a un nuovo ordine globale. Sciocchezze ridicole. Per la Cina, l’America è l’unica superpotenza che conta, chiunque ne sia il presidente. Xi Jinping capisce i rapporti di forze, come Trump. E stima il capitalismo americano, proprio quello che Bruxelles demonizza e cerca di punire. Trump può anche essere un idiota agli occhi di Xi, ma la delegazione di capitalisti che lo accompagnava a Pechino per Xi incarna la forza strutturale dell’America. Quella che manca all’Europa, dove statalismo e anticapitalismo sono ideologie ubique e paralizzanti. È sconcertante che gli europei debbano imparare da un comunista cinese ad apprezzare la forza del capitalismo Usa». Che significato ha il corteo di miliardari che ha seguito Trump?«Si possono anche definire come la lobby filo-cinese in America. In passato hanno tutti realizzato ottimi affari in Cina, alcuni ci riescono ancora oggi, malgrado la crescente chiusura protezionista del mercato cinese. Certi super-capitalisti al seguito di Trump, soprattutto quelli di Big Tech, considerano la Cina una rivale temibile dalla quale però non bisogna perdere i contatti: nella gara dell’intelligenza artificiale è un bacino di talenti a cui attingere, è un laboratorio di innovazione quasi alla pari con la Silicon Valley. In ogni caso quei capitalisti non sono mai stata l’Oligarchia che veniva demonizzata in Europa. Se fossero degli oligarchi, cioè se comandassero loro, non ci sarebbero stati né i dazi né le restrizioni all’immigrazione. I grandi capitalisti sono globalisti, odiano il protezionismo». Su Taiwan la distanza resta. «Circoleranno molte versioni - e un bel po’ di fake news - su quel che Trump e Xi si sono detti su Taiwan nella porzione più riservata del vertice. Ma le parole contano fino a un certo punto. Taiwan è una spina nel fianco della Repubblica Popolare dalla fine della guerra civile nel 1949, quando sull’isola si rifugiò la destra nazionalista sconfitta. Ma è diventata un imbarazzo ben più grave per la nomenclatura comunista da quando Taipei ha realizzato due miracoli: è diventata una liberaldemocrazia rispettosa dei diritti umani; e una superpotenza tecnologica con una leadership nei microchip. Per l’America difendere Taiwan ha un senso, ma rischiare una guerra per questo diventa sempre più temerario ad ogni anno che passa, visto il riarmo cinese. Il dilemma è antico, non nasce certo con Trump quella che è stata definita l’ambiguità strategica degli Usa in quest’area. Una corrente di realpolitik, con seguaci anche al Pentagono, aprì un dibattito molti anni fa sull’opportunità di mollare Taiwan al proprio destino. Il problema è l’effetto-domino che questo avrebbe su Giappone e Corea del Sud».Intanto la situazione in Iran sembra destinata ad avvitarsi. «Una difficoltà è capire che tipo di regime iraniano abbiamo di fronte, qual è la sua solidità reale, se è compatto, e quali sono i prezzi che può pagare. Questa guerra è impopolare in America quasi quanto in Europa però non lo è affatto in quel mondo arabo (le monarchie sunnite del Golfo) che preme su Trump perché vada in fondo, almeno quanto preme Netanyahu. Ad annebbiare l’analisi contribuisce l’odio dilagante verso Trump. Nella mia memoria personale questa non è certo la prima guerra impopolare negli Stati Uniti. Vivevo in California nel 2003 quando venne invaso l’Iraq e San Francisco era percorsa di cortei pacifisti con le foto di Bush con i baffetti alla Hitler. Ma è la prima guerra dove fin dal primo giorno i due terzi dei media Usa tifavano per la vittoria degli ayatollah. E di conseguenza decretarono che l’America aveva perso a priori». I critici parlano di un Trump che ha perso il suo raziocinio. «Non sono in grado di entrare nella sua testa. So di sicuro che Biden era ben più logoro, e l’omertà di molti media nascose il suo declino, scrivendo una pagina poco onorevole nella storia del giornalismo americano. Ciò che mi rassicura è che la democrazia americana rimane intatta a 250 anni dalla nascita. I nemici di Trump – cioè a questo punto la maggioranza degli americani – hanno avuto dalla loro una maggioranza dei media, gran parte della magistratura. Molte azioni di Trump sono state bloccate dai tribunali del suo Paese. Altre sono vanificate quotidianamente dal federalismo, perché nella vita di tutti i giorni un cittadino americano sente molto di più le azioni del suo sindaco e del suo governatore, anziché del presidente». In Ucraina la fine del conflitto è imminente? E soprattutto: ci sarà un vincitore?«Vincitori, è presto per dirlo. Al primo posto tra gli sconfitti c’è il popolo russo. Ha subito perdite catastrofiche, in cambio di che cosa? Con la sua paranoia farneticante sul presunto accerchiamento di una Nato assai inoffensiva, Putin prima ha spinto nelle braccia della Nato due nazioni neutrali ma ben armate come Svezia e Finlandia, poi ha svegliato dal letargo geopolitico la Germania che inizia a riarmarsi. La Russia non è mai stata attaccata dall’America né dalla Nato, invece nel Novecento fu invasa per ben due volte dalla Germania. Aver spaventato i tedeschi fino al riarmo è l’errore geopolitico più disastroso che un leader russo potesse fare. Il suo popolo ne pagherà le conseguenze a lungo. Così come l’abbraccio con la Cina sarà il preludio alla colonizzazione della Russia, che stava molto meglio finché aveva rapporti normali con l’Occidente». Quanto preoccupa la «normalizzazione» del discorso nucleare? «La nuova guerra fredda è una realtà, annunciata nel 2007 dal discorso di Putin a Monaco, nel 2008 dalla prima delle sue guerre di aggressione, contro la Georgia. A loro volta i dirigenti comunisti cinesi adottarono un linguaggio esplicitamente antioccidentale dal 2008, in occasione della crisi di Wall Street. L’America cominciò ad aprire gli occhi solo verso la fine del secondo mandato Obama, con una revisione della loro analisi sulla Cina. Nel 2015 era arrivato al potere Xi Jinping, aveva abbandonato il linguaggio conciliante, declamava la sua teoria sul declino dell’Occidente, e con il piano Made in China 2025 aspirava a una supremazia tecnologica con evidenti ricadute in campo militare. In quanto al riarmo nucleare, è un grave pericolo ma non nasce oggi. La proliferazione che allargò il club atomico a India e Pakistan fu la prima tappa. La seconda fu l’irresponsabile aiuto della Cina alla Corea del Nord, che non avrebbe l’atomica senza Pechino». È possibile per gli europei avere una difesa comune, senza prima possedere istituzioni politiche e centri di comando in comune? «Infatti per il momento constato che il riarmo europeo comincia, ma su basi nazionali: è un riarmo tedesco, polacco, scandinavo, baltico. La Germania lo sta usando, come prima di lei fecero Usa Cina Israele, anche come strumento di politica industriale. Aiuti di Stato e sussidi tornano alla grande, purtroppo in questa corsa Berlino ha una capacità di spesa che mette in difficoltà i partner europei».Infine, l’Italia. Quale ruolo dovrebbe giocare il nostro Paese?«Forse Trump ha fatto un favore a Giorgia Meloni, dopo i suoi attacchi immagino che diventi più facile per lei difendersi dalle accuse di servilismo verso l’America. Ma non credo che l’opinione pubblica italiana voglia davvero giocare un ruolo internazionale. Altrimenti si darebbe i mezzi per farlo, a cominciare dagli investimenti nella difesa e nella sicurezza nazionale».