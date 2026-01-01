{{ subpage.title }}

In Bulgaria l’adesione all'Euro divide il popolo: in molti avrebbero tenuto il lev

In Bulgaria l’adesione all'Euro divide il popolo: in molti avrebbero tenuto il lev
Ansa
Oggi la Bulgaria entra ufficialmente nell’euro, diventando il 21° Paese della zona euro. Nonostante i vantaggi economici e l’integrazione nell’Eurosistema, circa la metà della popolazione rimane scettica, legata al lev e preoccupata per possibili aumenti dei prezzi. Tra le incertezze politiche e la propaganda filorussa, l’adozione della moneta unica avviene in un Paese ancora instabile e diviso sull’Europa.
bulgaria euro
La mente divisa: cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali

La mente divisa: cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali
Iain McGilchrist
Lo psichiatra Iain McGilchrist sfida i cliché sugli emisferi cerebrali: non solo logica e creatività, ma due modi di percepire il mondo. Il predominio del sinistro rischia di impoverire esperienze, relazioni e senso profondo della vita, mentre l’equilibrio favorisce consapevolezza e umanità.
iain mcgilchrist

Capodanno 1916: inizia la «guerra di mina» sulle Dolomiti

Capodanno 1916: inizia la «guerra di mina» sulle Dolomiti
Postazione italiana sulla «Cengia Martini». Nel riquadro, esplosione di una mina sul Lagazuoi (Getty Images)

Il 1°gennaio 1916 i Kaiserjäger austriaci fecero esplodere la prima mina sul Piccolo Lagazuoi contro gli Alpini appostati sotto la cima sulla «Cengia Martini», che tuttavia resisterà. Da quel giorno le viscere delle montagne lungo il fronte saranno sconvolte da decine di esplosioni.

grande guerra
True

Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità

Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità
iStock

Il primo dell'anno è comune la voglia di mettersi a dieta e perdere peso. La tentazione di tutti, anche di chi non ne avrebbe bisogno, è quella di iniziare ad assumere farmaci antiobesità che promettono dimagrimenti facili e veloci. Un sogno che diventa realtà, ma poi?

farmaci anti obesità
True

Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti

Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti
Un fermo immagine tratto da un video della polizia cantonale del Vallese mostra i soccorsi dopo l'incidente a Crans-Montana (Ansa)

L’incendio seguito da un’esplosione in un locale di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno frequentata da giovani, ha causato circa 40 morti e un centinaio di feriti. Esclusa la pista terroristica. Farnesina e autorità svizzere al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

incendio crans-montana
