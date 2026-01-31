{{ subpage.title }}

True
Stefano Graziosi
and
Maria Vittoria Galassi
2026-01-31

Il sultano Erdogan media tra Usa e Iran. Trump minaccioso ma spera nell’intesa

Il sultano Erdogan media tra Usa e Iran. Trump minaccioso ma spera nell’intesa
Recep Tayyip Erdogan (Ansa)
  • La «grande armata» in arrivo in Medio Oriente allarma l’Iran, che si appella alla Turchia. E attacca: «Eserciti Ue terroristi».
  • Ucraina, Zelensky: «Non incontrerò Putin in Russia, venga lui a Kiev se ha il coraggio».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
geopolitica

Coldiretti: «Raggiunto nel 2025 record storico sulle esportazioni»

True
Coldiretti: «Raggiunto nel 2025 record storico sulle esportazioni»play icon

Oltre 3mila agricoltori si sono riuniti all’evento di Coldiretti al Parco della Musica, per un confronto sugli impegni europei e sulle sfide da affrontare. L’associazione di categoria denuncia gli aspetti che penalizzano i produttori italiani: «C’è un problema di concorrenza sleale quando non c’è la tracciabilità, quando si siglano accordi di libero scambio che non prevedono le stesse regole» ha dichiarato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

coldiretti export
True

Trump ha spiazzato tutti sulla Fed: ecco Warsh, colomba con gli artigli

Trump ha spiazzato tutti sulla Fed: ecco Warsh, colomba con gli artigli
Kevin Warsh, 55 anni, è il nuovo presidente della Federal Reserve (Ansa)
L’ex membro della Banca centrale americana prenderà a maggio il posto di Powell, scelto dal tycoon nel 2017. Salvo poi attaccarlo per non aver abbassato in fretta i tassi d’interesse. Crollano oro e argento.

Donald Trump non rinuncia alla sorpresa. La nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, a partire da maggio, è il classico compromesso dopo il fragore degli ultimi mesi al quale il presidente non rinuncia mai. Warsh è considerato una colomba con artigli ancora ben visibili.

Continua a leggereRiduci
fed
True

Ecco le carte sull’idolo dei pro Pal: «Hannoun resti dentro, finanziava Hamas»

Ecco le carte sull’idolo dei pro Pal: «Hannoun resti dentro, finanziava Hamas»
Mohammed Hannoun (Ansa)
Le motivazioni con cui il Riesame conferma gli arresti per Hannoun e i suoi sodali.

La decisione del tribunale del Riesame di Genova di confermare la custodia cautelare in carcere per Mohammed Hannoun, per il quale fino a poco tempo fa frange della sinistra italiana scendevano in piazza, si colloca ben oltre il perimetro di un ordinario vaglio cautelare. L’ordinanza del 16 gennaio restituisce l’immagine di un collegio che sceglie consapevolmente una linea di continuità con l’impianto accusatorio della Procura, rafforzandolo sul piano giuridico e sottraendolo alle ambiguità politiche e narrative che negli ultimi mesi hanno accompagnato il dibattito su Gaza e Hamas.

Continua a leggereRiduci
mohammed hannoun

Salvini: «Più che dei soldi, mi preoccupo per la burocrazia»

True
Salvini: «Più che dei soldi, mi preoccupo per la burocrazia»play icon

Il ministro a Furci Siculo: «Il ponte? Non possiamo togliere fondi degli stessi siciliani».

«Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta, tutti i sindaci, tecnici e gli imprenditori mi chiedono soldi, abbiamo messo 100 milioni di euro per l’urgenza, un taglio alla burocrazia». Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Furci Siculo in provincia di Messina, uno dei Comuni della fascia ionica colpito dal ciclone Harry. «Bisogna rivedere – ha aggiunto – norme vecchie, piani spiagge, valutazione di impatto ambientale, pulizia dei fiumi, barriere, frangiflutti, cose che, se uno dovesse seguire la normativa esistente, tra sei mesi siamo ancora qua a parlare. Sono rimasto colpito dalla devastazione, un conto è seguirlo dall’ufficio e dal ministero, un conto è sorvolare e andare sul posto. Più che dai soldi, anche forte di vecchie esperienze, sono preoccupato dei tempi della burocrazia. Qua la stagione bella è alle porte. Dobbiamo tagliare i tempi della burocrazia per spendere le risorse in fretta».

salvini sicilia ponte
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy