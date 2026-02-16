{{ subpage.title }}

Elon Musk. Il sogno di un sistema interconnesso dall’algoritmo, ai robot, a Marte

Elon Musk (Ansa)
Comincia questa settimana un viaggio nella Silicon Valley per conoscere da vicino i giganti della tecnologia digitale. Gente che non si limita a far soldi (tantissimi), ma costruisce il mondo che verrà. Si parte con Elon Musk, il fondatore di Tesla, SpaceX e Starlink: un impero in cui gli investimenti in settori all’apparenza distanti sono in realtà tutti collegati tra loro. Con un obiettivo: assottigliare sempre più il confine tra l’uomo e la macchina.
Gioventù polarizzata. Perché la destra convince sempre di più la Gen Z

Gioventù polarizzata. Perché la destra convince sempre di più la Gen Z
iStock
Dalla Germania alla Francia, fino agli Usa, cresce il consenso giovanile per i partiti conservatori e sovranisti. Social, trauma Covid e frattura di genere spiegano il cambio di paradigma: la Gen Z non è più terreno esclusivo della sinistra.
«All’egemonia rossa opponiamo il merito. E loro impazziscono»

«All’egemonia rossa opponiamo il merito. E loro impazziscono»
Federico Mollicone (Ansa)
Il capo della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone: «Su Pucci molta ipocrisia. Venezi? Un’aggressione mediatica senza precedenti».
Nascerà in Africa il nuovo Califfato?

  • Lo Stato Islamico ha spostato il proprio baricentro nel Sahel, dove leader politici sempre più deboli non controllano il territorio. Sfruttando il ritiro delle truppe occidentali, i terroristi già impongono tasse, amministrano la giustizia e gestiscono i flussi migratori.
  • Dal 2023 il Paese è guidato da una giunta golpista che ha stretto buoni rapporti con Mosca e cacciato i militari francesi. Anche gli Usa si sono ritirati. Roma mantiene il suo contingente, nonostante l’alto rischio attentati.

Lo speciale contiene due articoli.

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

Niscemi, recuperata la croce caduta nella franaplay icon
(Ansa/Polizia di Stato/Vigili del Fuoco)

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato a Niscemi per il recupero della croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso. Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso.

Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi.

Una volta recuperata, la croce è stata trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, la croce è stata riconsegnata direttamente al sindaco del comune di Niscemi.

