True Patrizia Floder Reitter Arcuri smascherato: fa volumi d’oro con Treccani da «imbucato» del Colle Domenico Arcuri (Ansa)

L’ex commissario all’emergenza Covid, uomo di Conte, è nel cda dell’Ente senza l’assenso di tutti i soci. Sarebbe stato voluto da Saverio Garofani, noto consigliere di Sergio Mattarella. Per lui compensi da oltre 250.000 euro.Domani si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani e c’è il «rischio» che Domenico Arcuri possa essere confermato per altri tre anni come consigliere «cooptato», cioè scelto ma che non rappresenta direttamente gli interessi dei soci dell’ente di diritto privato, istituzione culturale.L’ex amministratore delegato di Invitalia, più conosciuto al grande pubblico come il commissario straordinario all’emergenza Covid scelto dal governo Conte nel marzo 2020 e rimosso dall’incarico un anno dopo per volontà di Mario Draghi, è infatti da aprile 2023 tra i consiglieri «su scelta» del prestigioso istituto fondato nel 1925 da Giuseppe Treccani degli Alfieri e Giovanni Gentile, e che ha avuto presidenti come Guglielmo Marconi, Luigi Einaudi, Gaetano De Sanctis, Rita Levi Montalcini. Arcuri ne è anche vice presidente.Iscritta come società privata nel 1933, la Treccani oggi conta 28 azionisti quali l’Istituto poligrafico e Zecca di Stato, Bnl, Banca d’Italia, Mps, Unicredit, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali, Leonardo, Telecom, Snam, Ferrovie, Rai. Aziende che ritengono prestigiosa la loro presenza nell’istituto, non certo per interessi economici, e che hanno un proprio consigliere nel cda. Arcuri non rappresenta alcuna azienda, o meglio dal 2015 al 2022 era consigliere di Invitalia ma poi al suo posto entrò Bernardo Mattarella, nuovo ad dell’azienda di Stato per gli investimenti e le riqualificazioni controllata dal ministero dell’Economia. Arcuri non si dimise da Treccani e ad aprile 2023 rimase nel board a fianco dei 28 consiglieri, in quanto persona considerata gradita e utile. Al pari dell’altro cooptato, Salvatore Nastasi, ex segretario generale del ministero dei Beni culturali quando a capo del dicastero c’era Dario Franceschini (Pd), e attuale presidente di Siae, la Società italiana degli autori ed editori. Entrambi personaggi graditi a sinistra. Arcuri, «l’uomo di Massimo D’Alema posto dall’allora presidente del Consiglio a capo dell’organizzazione d’emergenza», come ha ricordato il direttore Maurizio Belpietro, rimase come consigliere cooptato su proposta dell’ex presidente di Treccani Franco Gallo e, a quanto si mormora, su insistenza di Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Se invece viene tagliato fuori, come diversi soci vorrebbero ma non l’ottantenne attuale presidente dell’istituto, Carlo Ossola, dovrebbe decadere anche la sua posizione di presidente di Treccani Reti grazie alla quale lo scorso anno si è portato a casa 150.000 euro, più 90.000 euro di premialità come lui stesso ha confermato in consiglio senza mettere a verbale la dichiarazione; più altri 25.000 euro in qualità di rappresentante di Treccani nel cda di Digit’Ed, la piattaforma per la formazione digitale.Reti, di proprietà dell’Istituto dell’enciclopedia e di Treccani scuola, ha l’esclusiva della commercializzazione delle opere, dai libri agli audiovisivi. I soci, infatti, si troverebbero a sfiduciarlo: è improprio un esterno sulla poltrona di una controllata. Consiglieri cooptati, inoltre, sarebbero un costo che l’ente d’interesse nazionale non dovrebbe permettersi. La stessa Corte dei Conti raccomandava «di adottare iniziative di risanamento […] e di contenere i costi operativi». Non dimentichiamo che una legge del 30 dicembre 2023 ha riconosciuto a Treccani un contributo annuo di 5 milioni di euro per sostenerne la missione pubblica. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è contento dei compensi elargiti all’ex commissario straordinario fedelissimo di Giuseppe Conte?C’è dell’altro. Per rispettare il divieto di pantouflage, misura introdotta dalla cosiddetta legge Severino, l’ex ad di Invitalia non avrebbe potuto avere un incarico retribuito da Treccani. La norma prevede infatti un periodo di «raffreddamento» di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato «verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali».Nel 2015, quando Invitalia entrò in Treccani e Arcuri nel cda, Repubblica scrisse: «Invitalia, sotto la guida dell’amministratore delegato Domenico Arcuri, inietterà risorse nelle casse dell’enciclopedia Treccani per 3,44 milioni portando così il capitale complessivo da 41,25 a 44,49 milioni. L’operazione, si legge nel verbale dell’assemblea straordinaria del 29 aprile che l’ha varata, ha l’obiettivo di sfruttare la “specifica competenza tecnica e relazionale” di Invitalia “nel settore dell’innovazione tecnologica e multimediale”, nel quale la Treccani “ha intenzione e interesse di sviluppare la propria attività istituzionale, per meglio radicare e diffondere i propri contenuti anche sul mercato non cartaceo”».Passato indenne attraverso lo scandalo degli appalti mascherine Covid, Arcuri si è reinventato un ben remunerato posto in Treccani. Dove verrebbe sovente a trovarlo l’amico di sempre, cioè Giuseppe Conte, che non ha mai accettato di essere audito in Commissione parlamentare d’inchiesta. Condividerebbero addirittura lo stesso ufficio, oltre che le medesime aspirazioni su Palazzo Chigi.