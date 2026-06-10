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Francesco Borgonovo
2026-06-10

Se la legge salva bimbi non piace, i progressisti non la rispettano

Se la legge salva bimbi non piace, i progressisti non la rispettano
Silvia Salis e Roberto Gualtieri (Imagoeconomica)
I sindaci dem di Genova e Roma, Silvia Salis e Roberto Gualtieri, si scagliano contro il ddl Valditara sul consenso informato e invocano la disobbedienza. Elly Schlein: Pd pronto a mobilitarsi. Chi non si adegua alla visione di sinistra va combattuto.

Non c’è legge che valga se non quella che stabiliscono loro. Non c’è diritto che rilevi se non quello che loro hanno deciso di imporre. La democrazia? Vale soltanto quando loro sono d’accordo, altrimenti si può serenamente trascurare.

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ideologia al potere
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Zangrillo: «L’IA migliora lo Stato se è l’uomo a guidarla»

Zangrillo: «L’IA migliora lo Stato se è l’uomo a guidarla»
Paolo Zangrillo (Imagoeconomica)
Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: «Con il rinnovo di 200.000 ministeriali (altri 160 euro di aumento) per la prima volta abbiamo regolato l’uso degli algoritmi lasciando le decisioni ai lavoratori. Introdotta una clausola “salva-inflazione”. Alla fine ha firmato anche la Cgil».

«Certo, l’atteggiamento costruttivo di buona parte dei sindacati ha aiutato. Così come è stato fondamentale aver stanziato 30 miliardi di euro».

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intervista zangrillo
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Modifiche alla legge sul fine vita: Forza Italia strizza l’occhio al Pd

Modifiche alla legge sul fine vita: Forza Italia strizza l’occhio al Pd
La senatrice Stefania Craxi durante la discussione, in Senato, del Disegno di Legge n.104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita (Ansa)
Tra gli emendamenti è previsto il supporto dei medici ospedalieri alla morte assistita.

A Leone XIV toccherà intervenire a Montecitorio così come ha fatto due giorni fa davanti al Parlamento spagnolo ripetendo: «Ogni vita umana dev’essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto». Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia avrebbe allora qualche difficoltà a spiegare gli emendamenti al testo di legge sulla fine della vita in discussione in Parlamento e che ha come relatori di maggioranza Zanettin (Fi) e Zullo (Fdi).

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fine vita

Tivù Verità | Sara Kelany: «Basta buonismo sui migranti»

Tivù Verità | Sara Kelany: «Basta buonismo sui migranti»play icon

I disordini nelle periferie europee e le crescenti tensioni sociali mostrano una realtà innegabile: i vecchi modelli di accoglienza indiscriminata sono falliti. Secondo l’onorevole Sara Kelany l’integrazione non può essere subita, deve essere governata. “La sinistra per anni ha alimentato l'irregolarità con un buonismo di facciata che ha solo creato zone franche e caporalato. Con il Governo Meloni la musica è cambiata: in Italia si rispettano le leggi italiane e chi non ci sta, torna a casa”.

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