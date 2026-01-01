{{ subpage.title }}

Flaminia Camilletti
2026-01-01

Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità

Il primo dell'anno è comune la voglia di mettersi a dieta e perdere peso. La tentazione di tutti, anche di chi non ne avrebbe bisogno, è quella di iniziare ad assumere farmaci antiobesità che promettono dimagrimenti facili e veloci. Un sogno che diventa realtà, ma poi?

farmaci anti obesità
Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti

L’incendio seguito da un’esplosione in un locale di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno frequentata da giovani, ha causato circa 40 morti e un centinaio di feriti. Esclusa la pista terroristica. Farnesina e autorità svizzere al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

incendio crans-montana
Investire nel 2026: tra dollaro debole, tech selettivo e ritorno della prudenza

Il 2025 consegna agli investitori un mercato solo apparentemente generoso: i rendimenti in dollari sono stati spesso erosi dal cambio e dalle rotazioni settoriali. In vista del 2026, secondo l’analisi di Salvatore Gaziano (SoldiExpert Scf), la parola chiave diventa protezione: attenzione al rischio valutario, selezione rigorosa nel tech, oro e Asia come ancore strategiche, mentre sul reddito fisso conviene accorciare le scadenze per difendersi da inflazione e debito pubblico.
investimenti 2026

Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca

Il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che mostra come dall’Italia sono stati raccolti oltre sette milioni di euro diretti ad Hamas.

appuntamento in piazza
Un cristianesimo al passo con i tempi perde valore e non è più necessario

Joseph Ratzinger (Ansa)
  • O la fede è sale, ovvero lotta contro la corruzione e ha sapore, o è destinata a svanire. Serve il coraggio della passione della verità, che è luce. Non il conformismo di chi si arrangia identificandosi con il mondo.
  • Dio conosce le miserie umane, però ci ha creati a sua immagine. La strada è l’imitazione di Cristo, seguendo l’esempio dei santi.

Lo speciale contiene due articoli.

joseph ratzinger
